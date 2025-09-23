Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden

MagnusImperata schrieb 17.09.25, 06:48

Bild: 5439_20250917063713_chart DAX 17

Rot soweit das Auge blicken kann. Gestern ein grauenvoller Tag für die Bullen. Unterhalb 23625 ging es Schlag auf Schlag einige Etagen tiefer, bis runter zum Xetraschluss im Tief bei 23318 Zählern. Ab da konnten die Bullen den Kurs etwas anziehen, bis rauf an die Marke von 23414. Habe mal eine kleine extension angelegt, mit dem 100er beim Abendhoch. Die 23414 konnte bis jetzt nicht überwunden werden. IG taxt den Markt aktuell bei 23406, zumindest höher als gestern Abend zum 2200er-Schluss. RSI überkauft, MACD könnte sich stabilisieren. Momentum fallend, in Summe eher bearish. Aber das sind ja die Indikatoren der Vergangenheit. Ich denke das das 61iger als Tiefpunkt heute ausreichen sollte, nach oben würde ich mal mindestens die 23474 anvisieren, kommen mehr Bullen an Bord, würde ich die 23550 für erreichbar halten. Hält das 61iger bei 23377 nicht, könnten die Bären wieder zum Nullpunkt am gestrigen TT laufen. Und da muss sich zeigen, ob die Bären vor dem großen Verfall übermorgen, noch tiefer wollen. Der interessierte Leser kennt ja meine Theorie von der Grundsteinlegung im September für den Start des Q4. Es sind noch ein paar Tage im 09er und der GD30 im weekly wartet bei 23298 auf einen Besuch.

PS: RWE konnte die 36€ nicht verteidigen und zog im Sog des DAX etwas nach unten. Mal heute abwarten, ob die 35€ als Tief verteidigt werden kann.