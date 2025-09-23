    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet stabiler, +0,2% auf 23.585 Punkte.
    • US-Indizes verringern Rückstand zum Dax 2025.
    • KI-Rally bei Tech-Werten, Nvidia investiert massiv.
    DAX-FLASH - Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.

    In den USA dämmen der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im Jahr 2025 weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Die US-Indizes begannen derweil etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.161,64€
    Basispreis
    15,93
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.160,00€
    Basispreis
    15,95
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia . Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe./ag/zb

    DAX

    -0,22 %
    -0,44 %
    -2,50 %
    +1,44 %
    +26,24 %
    +88,98 %
    +86,41 %
    +137,21 %
    +3.648,63 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 183,6 auf Nasdaq (23. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +11,65 %/+22,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    DAX-FLASH Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. …