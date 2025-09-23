DAX-FLASH
Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden
- Dax startet stabiler, +0,2% auf 23.585 Punkte.
- US-Indizes verringern Rückstand zum Dax 2025.
- KI-Rally bei Tech-Werten, Nvidia investiert massiv.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.
In den USA dämmen der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im Jahr 2025 weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Die US-Indizes begannen derweil etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd.
Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia . Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 183,6 auf Nasdaq (23. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,62 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +11,65 %/+22,54 % bedeutet.
Da wurde 8:04 eine 606 (TT lag übrigens bei 317) in den Raum gestellt und gleich mit erwähnt, das man sich damit "nicht wohl fühle" und abzuwarten sei.
8:21 dann wurde behauptet, man sei bereits 8:01 (!) eingestiegen und es werden stolz 12 Gewinnpunkte präsentiert.
Das 9:29 dann auch noch etwas von "ich mach Feierabend" gelabert wurde ist am Ende nur noch das übliche Beiwerk.
Sorry aber wer diese dauerhafte, verlogene Fake Show nicht zu erkennen vermag, der scheint sie nicht erkennen zu wollen. 🥳 🤡 🥸
Rot soweit das Auge blicken kann. Gestern ein grauenvoller Tag für die Bullen. Unterhalb 23625 ging es Schlag auf Schlag einige Etagen tiefer, bis runter zum Xetraschluss im Tief bei 23318 Zählern. Ab da konnten die Bullen den Kurs etwas anziehen, bis rauf an die Marke von 23414. Habe mal eine kleine extension angelegt, mit dem 100er beim Abendhoch. Die 23414 konnte bis jetzt nicht überwunden werden. IG taxt den Markt aktuell bei 23406, zumindest höher als gestern Abend zum 2200er-Schluss. RSI überkauft, MACD könnte sich stabilisieren. Momentum fallend, in Summe eher bearish. Aber das sind ja die Indikatoren der Vergangenheit. Ich denke das das 61iger als Tiefpunkt heute ausreichen sollte, nach oben würde ich mal mindestens die 23474 anvisieren, kommen mehr Bullen an Bord, würde ich die 23550 für erreichbar halten. Hält das 61iger bei 23377 nicht, könnten die Bären wieder zum Nullpunkt am gestrigen TT laufen. Und da muss sich zeigen, ob die Bären vor dem großen Verfall übermorgen, noch tiefer wollen. Der interessierte Leser kennt ja meine Theorie von der Grundsteinlegung im September für den Start des Q4. Es sind noch ein paar Tage im 09er und der GD30 im weekly wartet bei 23298 auf einen Besuch.
PS: RWE konnte die 36€ nicht verteidigen und zog im Sog des DAX etwas nach unten. Mal heute abwarten, ob die 35€ als Tief verteidigt werden kann.