Gold bebt. Goldpreis bald bei 4.000 USD. Barrick? Nein, diese Goldaktie ist heiß

Der Goldpreis weist in der aktuellen Phase ein unfassbares Momentum auf. Auch zu Wochenbeginn lässt er keine Zweifel daran aufkommen, die epische Rekordjagd fortsetzen zu wollen. Diese Entwicklung kommt nicht wirklich überraschend, denn bei Gold ist gewaltig Druck im Kessel . Doch nicht nur Gold zeigt sich in Rekordlaune. Auch der Silberpreis steht vor einer Neubewertung . Die 50 US-Dollar, die noch bis vor wenigen Wochen als „Hirngespinst“ galten, sind plötzlich gar nicht mehr so weit entfernt.

Die 4.000 US-Dollar nur eine Zwischenstation?

Der Markt ist drauf und dran, dem Goldpreis ein größeres Potenzial zuzubilligen, als die bisherigen 4.000 US-Dollar. Das deutet auch die explosive Kursrallye der Produzentenaktien an. Ein Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht zu sein. Der eskalierende Goldpreis lässt die Margen der Konzerne steigen.

Auch abseits von Barrick Mining, Newmont Corp., Agnico Eagle Mines & Co. finden sich interessante Alternativen. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten New Gold gehört unter anderem dazu.

Aber auch im Segment der Explorer wird man fündig. Zu den spannendsten Explorationsunternehmen gehört Novagold Res. Das Unternehmen exploriert und entwickelt das Donlin-Projekt im US-Bundesstaat Alaska. Lange Zeit arbeitete Novagold hierbei mit Barrick Mining zusammen. Da Donlin nicht zu den Kernprojekten des Minengiganten gehörte, stellte Barrick seine Beteiligung von 50 Prozent zum Verkauf. Einen Teil sicherte sich Novagold, sodass der Explorer nach der Transaktion nun 60 Prozent an dem gesamten Projekt hält, die anderen 40 Prozent Paulson Advisers.

Die Entwicklung des Donlin-Projektes stockte in der letzten Zeit etwas. Durch die Anteilsübernahme von Paulson Advisers erhofft man sich neue Impulse. Das Potenzial ist unbestritten. Donlin weist Ressourcen der Kategorie „measured and indicated“ in Höhe von 39 Mio. Unzen Gold aus.

Die kurzfristige Aufgabenstellung ist für Novagold klar definiert: Weitere Bohrkampagnen sollen die Grundlage für eine Aktualisierung der Machbarkeitsstudie legen. Das Genehmigungsverfahren muss weiter vorangetrieben werden. Und irgendwann muss die Entscheidung über den Aufbau der Mine getroffen werden.

Der Markt honoriert die Bemühungen des Unternehmens, die Weichen in Richtung Minenaufbau zu stellen. Gleichzeitig erfährt die imposante Ressourcenbasis vor dem Hintergrund des galoppierenden Goldpreises eine ständige Neubewertung.

Im Ergebnis legte die Aktie eine spektakuläre Kursrallye hin. Noch ist keine Schwäche oder gar eine obere Trendwende auszumachen. Sollte der Ausbruch über das Widerstandscluster 10,0 CAD / 10,5 CAD gelingen, würde sich der Aktie die Tür 12,5 CAD und 15,0 CAD öffnen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden; idealerweise auf 9,6 CAD.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

