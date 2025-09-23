    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group
    RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Tom Narayan begründete seine Neubewertung am Dienstag mit Zollrisiken und schwächeren Aussichten in China. Er befürchtet einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027, der den Spielraum für Aktienrückkäufe limitieren dürfte. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 50,73EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 07:28 Uhr) gehandelt.




