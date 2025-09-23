Leichte Gewinne erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der Dax am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen. Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia . Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

USA: - WEITERE REKORDE - Die US-Börsen haben am Montag nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch dank deutlicher Kursgewinne der Schwergewichte Nvidia und Apple schloss der Leitindex Dow Jones Industrial 0,14 Prozent fester mit 46.381,54 Punkten. Er schaffte es zu Wochenbeginn als letzter der wichtigen Indizes auf eine neue Bestmarke. Die Aktienkurse lägen zwar auf einem erhöhten Niveau, doch die Tech-Rally zeige keine Ermüdungserscheinungen, kommentierte Tony Pasquariello von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. In Japan ruhte der Handel zudem feiertagsbedingt. In China büßte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 1,2 Prozent ein und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um rund ein Prozent nach. Die Stadt ist mit dem schwersten Taifun seit 2018 konfrontiert. Etwas freundlicher war die Stimmung in Australien. Dort kletterte der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent nach oben.

^

DAX 23.527,05 -0,48%

XDAX 23.571,56 -0,34%

EuroSTOXX 50 5.442,05 -0,30%

Stoxx50 4.595,59 -0,03%



DJIA 46.381,54 0,14%

S&P 500 6.693,75 0,44%

NASDAQ 100 24.761,07 0,55%°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 128,27 0,05%°

DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1798 -0,05%

USD/Yen 147,80 0,06%

Euro/Yen 174,37 0,01%°



BITCOIN:



^

Bitcoin 112.575 -0,15%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



^

Brent 66,21 -0,36 USD WTI 61,96 -0,32 USD°

/jha/



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 256,1 auf Nasdaq (23. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,62 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,78 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +11,65 %/+22,54 % bedeutet.



