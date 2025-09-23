Critical Infrastructure Technologies Ltd. erweitert die Produktion der Nexus-Plattformen nach erfolgreicher Gewährung einer Zuwendung von der australischen Regierung

Vancouver, BC – 23. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass nach der erfolgreichen Gewährung einer Zuwendung von der australischen Regierung mit der Stahlherstellung für die ersten drei Nexus-Plattformen begonnen wird. Derzeit finden die Herstellungsarbeiten für Nexus 1, 2 und 3 statt, zwei zusätzliche Plattformen sollen folgen.

Die Belieferung der CiTech-Fertigungsanlage erfolgt voraussichtlich folgendermaßen:

- Nexus 1 und 2 – innerhalb von 10 Wochen

- Nexus 3 – Ende Januar 2026

Nach Anlieferung wird jede Nexus-Plattform einer abschließenden Endausfertigung unterzogen und voraussichtlich in 4-6 Wochen fertiggestellt.

Vorführungen und strategischer Einsatz

Nach Fertigstellung werden Vorführungen und/oder Pilotprogramme der Nexus-Plattform bei folgenden Stellen durchgeführt:

- Große Bergbauunternehmen in Westaustralien

- Im Verteidigungssektor bei der Australian Defence Force (ADF)

- In der Notfallversorgung

Diese Vorführungen in Australien werden die Vielseitigkeit der Plattform in den Bereichen Bergbau, Verteidigung, Rettungsdienste und kritische Infrastruktur demonstrieren.

Zukünftige Produktion und internationale Roadmap

Mit der Herstellung von Nexus 4 und 5 soll im November 2025 begonnen werden, eine der Plattformen wird für die finale Endausfertigung direkt nach Polen verbracht. Aufgrund des enormen Interesses wird diese Plattform anschließend Teil einer europäischen Produkt-Roadshow im März und April 2026 sein, bei der sie den Interessengruppen im Verteidigungssektor, bei Behörden und in Industriebetrieben in der gesamten EU vorgestellt wird.