RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Modehändlers. Der Experte sieht in Zalando einen Profiteur des strukturellen Zustroms im europäischen Onlinehandel./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:08 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 26,56EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



