    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde des Modehändlers. Der Experte sieht in Zalando einen Profiteur des strukturellen Zustroms im europäischen Onlinehandel./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 18:08 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 26,56EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Richard Chamberlain
    Analysiertes Unternehmen: Zalando
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +51,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft Zalando auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Langfriststory sei voll intakt, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Investorenrunde …