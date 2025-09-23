NORMA Group verkauft Water Management Sparte, aktualisiert 2025-Prognose!
Ein strategischer Meilenstein: Die NORMA Group verkauft ihre Wassermanagement-Sparte und plant, mit den Erlösen Schulden zu tilgen und in zukunftsweisende Projekte zu investieren.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group hat einen Vertrag zur Veräußerung der Geschäftseinheit Water Management an Advanced Drainage Systems, Inc. unterzeichnet.
- Die Transaktion umfasst Tochtergesellschaften in Amerika, Asien-Pazifik und Europa und erzielte 2024 einen Nettoumsatz von rund USD 320 Mio.
- Der Unternehmenswert der Geschäftseinheit wird auf USD 1 Mrd. geschätzt, mit einem erwarteten Nettomittelzufluss von EUR 620 Mio. bis EUR 640 Mio. nach Steuern und Kosten.
- EUR 300 Mio. des Verkaufserlöses sollen zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten verwendet werden, und bis zu EUR 70 Mio. könnten für wertsteigernde Zukäufe in der Geschäftseinheit Industry Applications reserviert werden.
- Der Vollzug der Transaktion wird für das 1. Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
- Die Prognose für den Konzernumsatz aus fortgeführten Aktivitäten für 2025 liegt bei EUR 810 Mio. bis EUR 830 Mio., mit einer bereinigten EBIT-Marge von 0 % bis 1 %.
