    Goldpreis

    Gold konsolidiert fast unverändert 3.752,57 USD

    Ruhiger Handel: Gold notiert bei 3.752,57 USD.

    Goldpreis - Gold konsolidiert fast unverändert 3.752,57 USD
    Gold tritt auf der Stelle. Mit {chg}% Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 3.752,57USD.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,70 %
    1 Monat +11,33 %
    3 Monate +11,56 %
    1 Jahr +42,50 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.866,42USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.752,57USD ein Wert von 20.105,7USD geworden – ein Gewinn von +101,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist äußerst positiv. Geopolitische Spannungen und die BRICS-Strategie treiben die Nachfrage nach Gold an, während die US-Schuldenkrise als weiterer Faktor genannt wird. Prognosen deuten auf einen Anstieg des Goldpreises auf 4.000 $ bis 8.000 $ in den nächsten Jahren hin. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war stark, was die optimistischen Erwartungen untermauert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Informationen zu Gold

    Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    +0,31 %
    +1,70 %
    +11,33 %
    +11,56 %
    +42,50 %
    +128,08 %
    +101,06 %
    +233,51 %
    +840,95 %
