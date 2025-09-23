Applied Materials mit bullischem Druckaufbau

Ohne Rücksicht auf den insgesamt starken Technologiesektor lässt sich aus technischer Sicht eine wunderschöne Kehrtwende in Gestalt einer großen inversen SKS-Formation zwischen 123,74 und grob 201,11 US-Dollar auf der Oberseite bei Applied Materials erkennen. Eine Auflösung durch einen Kurssprung mindestens auf Wochenbasis über die Nackenlinie (blau eingezeichnet) würde zeitnahes Kurspotenzial zunächst auf 215,70 US-Dollar freisetzen, später auf 235,11 und schließlich auf das bisherige Rekordhoch aus Sommer letzten Jahres bei 255,89 US-Dollar. Rein rechnerisch könnte Applied Materials sogar bis in den Bereich von 278,48 US-Dollar vordringen, ehe das gesamte Potenzial aus der Formation völlig ausgeschöpft sein wird. Dennoch sollten sich Investoren im Bereich der Nackenlinie auf kurzzeitig erhöhte Volatilität mit gewissem Abschlagspotenzial auf 187,11 US-Dollar einstellen. Erst darunter würde sich der Chart erneut eintrüben und Abschläge in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei 173,73 US-Dollar wahrscheinlich machen. Die aktuelle Aufwärtsdynamik stützt eine derartige Annahme derzeit aber nicht.

1. Long-Position ab 202,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 185,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 255,89 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Applied Materials Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3GHV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,74 - 1,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 179,462 US-Dollar Basiswert: Applied Materials Inc. KO-Schwelle: 179,462 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 199,56 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 255,89 US-Dollar Hebel: 9,69 Kurschance: + 240 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ5ZFM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,92 - 1,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 222,2986 US-Dollar Basiswert: Applied Materials Inc. KO-Schwelle: 222,2986 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 199,56 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,77 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

