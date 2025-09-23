Apple sprintet davon - Rekord im Visier

Auf die vielversprechende Ausgangslage bei der Apple-Aktie wurde in einer technischen Besprechung bereits Anfang September hingewiesen, nun ist der Ausbruch über die Hürde von 237,23 US-Dollar gelungen, zeitgleich konnte zu Beginn dieser Woche auch ein erstes Kursziel bei 250,00 US-Dollar erfolgreich abgearbeitet werden. Nun nimmt die Apple-Aktie Kurs auf das bisherige Rekordhoch aus Ende 2024 bei 260,10 US-Dollar und könnte dieses sogar mit Leichtigkeit noch übertreffen und bis auf 277,68 US-Dollar weiter zulegen. Ein Long-Investment präsentiert sich unter diesen Umständen dabei weiterhin sehr attraktiv. Ein Rückfall unter 237,00 US-Dollar würde aller Wahrscheinlichkeit nach einem Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 227,31 US-Dollar forcieren, dort läge eine erste Stabilisierungschance für das Wertpapier vor. Im Zweifel müsste ein Rückgang auf 215,00 US-Dollar und damit auch den EMA 200 einkalkuliert werden.

Apple kann mit dem neuen iPhone 17 bei Verbrauchern punkten, wie eine überraschend starke Nachfrage zum Verkaufsstart belegt. Die Verkaufszahlen liegen bislang 10 bis 15 Prozent über denen des iPhone 16, laut Informationen deuten Lieferketten-Checks in Asien auf eine Produktionssteigerung von rund 20 Prozent für das Basismodell und die Pro-Variante des iPhone 17 hin, was sich auch in längeren Lieferzeiten widerspiegele. Zeitgleich werden immer mehr Analysten bullisch für die Aktie und vergeben höhere Kursziele und erhöhen ihre Gewinnerwartungen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position auf aktuellem Niveau von 254,09 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 242,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 260,10/277,68 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3A69 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,06 - 2,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 230,4855 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 230,4855 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 254,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 260,10 US-Dollar Hebel: 10,44 Kurschance: + 25 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1N7W Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,30 - 2,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 281,338 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 281,338 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 254,09 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,33 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

