TUI AG: Neues Buchungsupdate sorgt für Aufsehen!
TUI Group blickt optimistisch in die Zukunft: Mit ehrgeizigen Wachstumszielen und strategischen Partnerschaften setzt der Reisekonzern auf Expansion und Innovation.
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
- TUI Group bestätigt die Prognose für das bereinigte EBIT-Wachstum im Geschäftsjahr 2025 mit einer Steigerung von +9 bis 11 % gegenüber dem Vorjahr.
- Positive Buchungsentwicklung im Bereich Urlaubserlebnisse, mit einer Erhöhung der verfügbaren Bettennächte um +1 % im vierten Quartal und +5 % im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026.
- TUI unterzeichnet eine strategische Allianz mit der omanischen OMRAN Group zur Entwicklung von fünf neuen Hotels im Gouvernement Dhofar.
- Kreuzfahrtgeschäft zeigt starke Buchungsentwicklung und wird durch die Erweiterung der TUI Cruises-Flotte unterstützt, mit einem Anstieg der verfügbaren Passagiertage um +14 % im vierten Quartal.
- Für das Winterprogramm 2025/26 verzeichnet TUI 1,8 Millionen Buchungen, was einem Anstieg von +1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- TUI verfolgt mittelfristige Ziele mit einer jährlichen Wachstumsrate des bereinigten EBIT von ca. +7 bis 10 % und einer Netto-Verschuldung von unter 1,0x.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei TUI ist am 10.12.2025.
Der Kurs von TUI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,0590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,69 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.313,35PKT (+0,12 %).
