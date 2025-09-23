Opendoor Technologies Aktie verliert signifikant - 23.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Opendoor Technologies Aktie. Mit einer Performance von -6,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Opendoor Technologies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1.287,12 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +47,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Opendoor Technologies auf +323,40 %.

Opendoor Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -20,51 % 1 Monat +47,56 % 3 Monate +1.287,12 % 1 Jahr +249,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Opendoor Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Opendoor Technologies Aktie, die kürzlich um über 60% gestiegen ist. Anleger sind optimistisch aufgrund der Rückkehr des neuen CEO, während Bedenken über die Konsolidierung zwischen 8,50 und 10,50 USD geäußert werden. Die abnehmenden Handelsvolumina werden als gesund für die Stabilität des Kurses angesehen, und es wird auf zukünftige Nachrichten gewartet, die den Kurs weiter beeinflussen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Opendoor Technologies eingestellt.

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Es gibt 736 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,84 Mrd. wert.

Opendoor Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.