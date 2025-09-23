    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBetter Home & Finance Holding AktievorwärtsNachrichten zu Better Home & Finance Holding

    Hedgefonds-Guru sieht 350-fachen Gewinn bei dieser Aktie

    Eric Jackson, der Hedgefondsmanager hinter der Kursexplosion von Opendoor, setzt jetzt auf Better Home & Finance – und erwartet einen unglaublichen Kursanstieg. Das steckt dahinter.

    Für Sie zusammengefasst
    Opendoor-Entdecker - Hedgefonds-Guru sieht 350-fachen Gewinn bei dieser Aktie
    Foto: NASA - Unsplash

    Eric Jackson, der Hedgefondsmanager, der mit seiner Wette auf Opendoor für Furore sorgte, hat erneut eine Aktie empfohlen, die seiner Meinung nach 350-fach steigen könnte – Better Home & Finance. Jackson sieht das Unternehmen als das "Shopify der Hypothekenbranche" und prophezeit, dass die Aktie in den kommenden zwei Jahren auf rund 12.000 US-Dollar steigen könnte, gegenüber nur etwa 34 US-Dollar zum Freitagsschluss.

    Better Home bietet eine digitale Plattform für Hypotheken und verwandte Finanzdienstleistungen und nutzt dabei künstliche Intelligenz, um den 15 Billionen US-Dollar schweren Markt neu zu gestalten. Jackson betont, dass Better Home schneller wächst als seine Konkurrenten, insbesondere Figure Technology Solutions, die kürzlich an die Börse gingen, aber mit einem deutlich höheren Bewertungsmultiplikator gehandelt wird. Better Home hingegen wird noch mit nur dem 1x der Umsatzprognose für 2026 bewertet.

    Jackson glaubt, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve den US-Hypothekenmarkt unterstützen werden, was Better Home zugutekommt. In einer Reihe von Tweets betonte er, dass die Aktie das Potenzial hat, wie Carvana und Opendoor zuvor durch die Decke zu gehen – und dass die Marktkapitalisierung von Better Home in den nächsten zwei Jahren auf mehr als 180 Milliarden US-Dollar steigen könnte.

    Der Aktienkurs von Better Home schnellte am Montag von 34,09 US-Dollar bis auf 73,00 US-Dollar hoch, nachdem Jackson seine Empfehlung veröffentlicht hat. Bis Handelsschluss relativierten sich die Gewinne wieder etwas, sodass die Titel bei 49,89 US-Dollar rund 47 Prozent höher schlossen. Nachbörslich stehen die Aktien bereits wieder 32 Prozent höher bei 65,96 US-Dollar.

    Better Home & Finance Holding

    +16,07 %
    +134,23 %
    +242,11 %
    +364,29 %
    +449,74 %
    ISIN:US08774B5084WKN:A40L86

    Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt aktuell bei etwa 764 Millionen US-Dollar. Jackson verweist auf den Erfolg von Carvana und Opendoor, die nach seiner Unterstützung massive Kursgewinne verzeichneten, als Beweis für das Potenzial von Better Home.

    Jacksons Prognose für Better Home & Finance ist ambitioniert, aber seine früheren Erfolge zeigen, dass er oft den richtigen Riecher für aufstrebende Unternehmen hat.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
