    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Ausblick

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Gewinne nach weiteren US-Rekorden

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte am Dienstag um 0,4% zulegen.
    • US-Techwerte profitieren von KI-Rally und Investitionen.
    • Analystenstudien beeinflussen Aktienkurse, z.B. VW.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Moderate Gewinne nach weiteren US-Rekorden
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.614 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 0,2 Prozent höher erwartet.

    In den USA dämmten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im laufenden Jahr weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand, während die US-Börsenbarometer etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd begannen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.156,67€
    Basispreis
    15,32
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.160,00€
    Basispreis
    16,36
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei den US-Techwerten läuft eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von Nvidia . Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe.

    Aus Unternehmenssicht ist die Nachrichtenlage dünn, sodass in erster Linie Analystenstudien einige Kurse stärker bewegen könnten. Einen Blick wert sein könnten in diesem Zusammenhang die Aktien von Volkswagen , Mercedes , Commerzbank und Grenke .

    So stufte die kanadische Bank RBC die VW-Vorzugsaktie von "Sector Perform" auf "Outperform" hoch, jene von Mercedes aber auf "Sector Perform" ab. Analyst Tom Narayan sieht die Wolfsburger beim Thema Zölle besser dastehen als die deutsche Konkurrenz und die Phase der Marktanteilsverluste in China am Ende. Bei Mercedes betrachtet er Zollrisiken und schwächere Aussichten für das China-Geschäft als Negativfaktoren. Zudem erwartet der Experte einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv.

    Die Commerzbank-Papiere könnten ins Minus rutschen, nachdem sie das Analysehaus Keefe, Bruyette & Woods auf "Underperform" abgestuft hat. Analyst Tom Hallett rechnet zwar mit deutlichen Gewinnsteigerungen des Geldhauses, sieht dies im Aktienkurs aber bereits großteils eingepreist.

    Dagegen dürften die Anteilsscheine des IT-Leasinganbieters Grenke von einer Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF profitieren./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 50,45 auf Tradegate (23. September 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -10,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,89 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -5,41 %/+61,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Ausblick Moderate Gewinne nach weiteren US-Rekorden Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.614 …