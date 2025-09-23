UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Buy" belassen. Der Anlegerfokus sei kurzfristiger ausgerichtet als in den vergangenen Jahren, schrieb Henri Patricot in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Investorentag Ende September. Eine gesunde neue Basis für die zuletzt gedämpften Ausschüttungserwartungen wäre hilfreich./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 51,30EUR auf Tradegate (23. September 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



