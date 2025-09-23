Startet Morgan Stanley gerade einen neuen Goldrausch?

Was den Analysten vorschwebt, ist also alles andere als eine behutsame Veränderung der bestehenden Struktur. Vorgeschlagen wird vielmehr eine neue 60/20/20 Struktur. Nach dieser sollen auch weiterhin 60 Prozent des angelegten Kapitals in Aktien investiert werden, aber nur noch 20 Prozent in festverzinsliche Anleihen. Die freiwerdenden 20 Prozent rät Morgan Stanley den Anlegern in Gold umzuschichten.

An der Wall Street vollzieht sich gerade eine Revolution, die erfahrenen Anlegern und auch eingefleischten Goldbullen gleichermaßen geradezu die Sprache verschlagen kann, denn niemand geringeres als Mike Wilson, der Chief Investment Officer der US-Investmentbank Morgan Stanley, plädiert für einen neuen Depotansatz. Mit ihm würde der bisherige Goldstandard der Depotzusammensetzung nicht nur ein wenig korrigiert, sondern geradezu über Bord geworfen.

