Norma verkauft Wassermanagement-Sparte in die USA

Im Zusammenhang mit dem Verkauf passte Norma auch seine Prognose für das laufende Jahr an. Der Umsatz aus den fortgeführten Aktivitäten soll nun rund 810 bis 830 Millionen Euro erreichen. Inklusive des Wassermanagement-Geschäfts war das Unternehmen von rund 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro ausgegangen. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sieht Norma nun bei 0 bis rund 1 Prozent. Bislang stellte das Management hier rund 6 bis 8 Prozent inkl. Wasser-Geschäft in Aussicht./nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 18,70 auf Tradegate (23. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +7,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,38 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 588,82 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -15,79 %/+42,11 % bedeutet.