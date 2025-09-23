    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    Norma verkauft Wassermanagement-Sparte in die USA

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma verkauft Wassermanagement-Sparte für 1 Mrd. USD.
    • Nettomittelzufluss von 620-640 Mio. Euro erwartet.
    • Umsatzprognose auf 810-830 Mio. Euro angepasst.
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL/HILLIARD (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma verkauft seine Wassermanagement-Sparte an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS). Der Transaktionswert liege bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Mio Euro), teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet Norma einen Nettomittelzufluss von rund 620 bis 640 Millionen Euro.

    300 Millionen Euro sollen in die Senkung von Verbindlichkeiten gesteckt werden, zudem will Norma 70 Millionen Euro für Zukäufe verwenden. Der Rest soll an die Aktionäre fließen. In welcher Form ist noch offen. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

    Im Zusammenhang mit dem Verkauf passte Norma auch seine Prognose für das laufende Jahr an. Der Umsatz aus den fortgeführten Aktivitäten soll nun rund 810 bis 830 Millionen Euro erreichen. Inklusive des Wassermanagement-Geschäfts war das Unternehmen von rund 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro ausgegangen. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) sieht Norma nun bei 0 bis rund 1 Prozent. Bislang stellte das Management hier rund 6 bis 8 Prozent inkl. Wasser-Geschäft in Aussicht./nas/stk

    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 18,70 auf Tradegate (23. September 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +7,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 588,82 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -15,79 %/+42,11 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
