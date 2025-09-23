    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted

    Richterspruch!

    Ørsted zurück auf der Baustelle – Anleger jubeln!

    Ein Bundesrichter hat den Regierungsstopp für Revolution Wind ausgesetzt. Ørsted will sofort weiterbauen; das Projekt ist fast fertig. Die Aktie haussiert.

    Foto: Sina Schuldt - dpa

    Ørsted darf die Arbeiten am nahezu fertiggestellten Offshore-Windpark Revolution Wind vor der US-Nordostküste wieder aufnehmen. Wie CNBC berichtet, setzte ein Bundesrichter in Washington am Montag eine von der Trump-Regierung am 22. August verhängte Baustopp-Anordnung außer Kraft. Das Projekt vor Rhode Island und Connecticut ist vollständig genehmigt, zu rund 80 Prozent fertig und soll mehr als 350.000 Haushalte versorgen. Ørsted erklärte: "Revolution Wind wird die betroffenen Bauarbeiten so bald wie möglich wieder aufnehmen, wobei die Sicherheit oberste Priorität hat." Gemeinsam mit Partner Skyborn Renewables hatte der Konzern gegen die Anordnung geklagt und sie als willkürlich, launisch, rechtswidrig und "in böser Absicht erlassen" bezeichnet.

    Richter Royce Lamberth gab dem Antrag auf einstweilige Verfügung statt. Ørsted habe "die Erfolgsaussichten in der Hauptsache nachgewiesen" und würde "wahrscheinlich einen irreparablen Schaden" erleiden, falls der Stopp während des Verfahrens bestünde. Später nachgereichte Begründungen der Regierung wertete er als den "Höhepunkt willkürlichen und launenhaften" Handelns und warnte: "Wenn Revolution Wind die Fristen nicht einhalten kann, könnte das gesamte Projekt scheitern." Die Regierung kann Berufung einlegen; eine Stellungnahme des Weißen Hauses stand aus.

    Die Entscheidung trifft auf eine politische Linie, die Offshore-Wind klar ausbremst. Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hat Präsident Donald Trump Unterstützung für Wind- und Solarenergie zurückgefahren, neue Offshore-Pachten gestoppt und Förderungen vorzeitig beendet. Innenminister Doug Burgum machte auf der Gastech-Konferenz am 11. September deutlich, wohin die Reise aus seiner Sicht geht: "Unter dieser Regierung gibt es keine Zukunft für Offshore-Windenergie, da sie zu teuer und nicht zuverlässig genug ist." Zugleich kündigte er eine besonders strenge Prüfung weiterer im Bau befindlicher Projekte an.

    An der Börse sorgte der Richterspruch für Entspannung: Die in den USA notierten Ørsted-Aktien legten zeitweise kräftig zu. Zudem hoben einzelne Analystenhäuser ihre Einstufungen an; so wurde Ørsted von Arctic auf "Kaufen" hochgestuft und von Clarksons Platou auf "Neutral", jeweils mit angepassten Kurszielen. Für Ørsted bedeutet die Verfügung vor allem Zeitgewinn und die Chance, unter Vorbehalt weiterzubauen. Ob Revolution Wind am Ende planmäßig ans Netz geht, entscheidet der weitere Verlauf des Verfahrens – und ob die Regierung den Rechtsweg ausschöpft.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 16,26EUR auf Tradegate (23. September 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
