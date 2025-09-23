Ørsted zurück auf der Baustelle – Anleger jubeln!

Ørsted darf die Arbeiten am nahezu fertiggestellten Offshore-Windpark Revolution Wind vor der US-Nordostküste wieder aufnehmen. Wie CNBC berichtet, setzte ein Bundesrichter in Washington am Montag eine von der Trump-Regierung am 22. August verhängte Baustopp-Anordnung außer Kraft. Das Projekt vor Rhode Island und Connecticut ist vollständig genehmigt, zu rund 80 Prozent fertig und soll mehr als 350.000 Haushalte versorgen. Ørsted erklärte: "Revolution Wind wird die betroffenen Bauarbeiten so bald wie möglich wieder aufnehmen, wobei die Sicherheit oberste Priorität hat." Gemeinsam mit Partner Skyborn Renewables hatte der Konzern gegen die Anordnung geklagt und sie als willkürlich, launisch, rechtswidrig und "in böser Absicht erlassen" bezeichnet.

Richter Royce Lamberth gab dem Antrag auf einstweilige Verfügung statt. Ørsted habe "die Erfolgsaussichten in der Hauptsache nachgewiesen" und würde "wahrscheinlich einen irreparablen Schaden" erleiden, falls der Stopp während des Verfahrens bestünde. Später nachgereichte Begründungen der Regierung wertete er als den "Höhepunkt willkürlichen und launenhaften" Handelns und warnte: "Wenn Revolution Wind die Fristen nicht einhalten kann, könnte das gesamte Projekt scheitern." Die Regierung kann Berufung einlegen; eine Stellungnahme des Weißen Hauses stand aus.