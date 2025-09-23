Eröffnung der China International Consumer Electronics Exposition China 2025 in Qingdao

QINGDAO, China, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Die China International Consumer Electronics Exposition (CICE) 2025 (Internationale Fachmesse für Unterhaltungselektronik in China) wurde heute im Qingdao International Convention and Exhibition Center (Hongdao Hall) offiziell eröffnet. Mit über 300 Ausstellern aus 17 Ländern und Regionen erstreckt sich die Veranstaltung über eine Ausstellungsfläche von 60 000 Quadratmetern und ist damit die größte Ausgabe in der Geschichte der Expo.

Die CICE ist die einzige nationale Fachmesse ihrer Art in der Provinz Shandong und wird von der Volksregierung der Provinz Shandong organisiert und gemeinsam mit der Stadtregierung von Qingdao, der Chinesischen Handelskammer für den Import und Export von Maschinen und elektronischen Produkten (CCCME), dem Chinesischen Institut für Elektronik (CIE) und dem Chinesischen Verband der Kommunikationsunternehmen (CACE) veranstaltet. Die diesjährige Expo, die bereits zum 22. Mal stattfindet, steht unter dem Motto „Intelligence Connects All, AI Empowers the Future" (Intelligenz verbindet alle, KI befähigt die Zukunft) und konzentriert sich auf die globalen Grenzen der Unterhaltungselektronikbranche und zukünftige Trends.

Die Ausstellung umfasst sechs spezielle Bereiche, in denen die neuesten Produkte und Spitzentechnologien in den wichtigsten Bereichen vorgestellt werden, darunter künstliche Intelligenz (KI), virtuelle Realität (VR), Low-Altitude Economy, intelligente Mobilität, intelligente Heimlösungen, digitale Konsumgüter sowie internationale Marken der Unterhaltungselektronik. Mit dem Schwerpunkt auf Produkteinführungen sowie der Integration von Ausstellung und Handel bietet die CICE Expo 27 Begleitveranstaltungen wie Branchengipfel, Business-Matchmaking-Sitzungen und Produktpremieren und schafft so eine umfassende, hochwertige Plattform für den Branchenaustausch und den innovationsgetriebenen Dialog.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2777906/2025.jpg

