'Fähiger Akteur' hinter Drohnen in Kopenhagen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Nach Drohnensichtungen und der darauffolgenden Sperrung des Flughafens Kopenhagen haben die Ermittler noch keine möglichen Verantwortlichen für den Vorfall ausgemacht. Man gehe aber unter anderem mit Blick auf Anzahl und Größe der Drohnen sowie Zeitpunkt des Vorfalls davon aus, dass es sich vermutlich um einen "fähigen Akteur" handeln müsse, sagte der leitende Ermittler der Kopenhagener Polizei, Jens Jespersen, am Morgen auf einer Pressekonferenz.

Wer genau dieser Akteur sein könnte, wisse er nicht, sagte Jespersen. Inwieweit Russland möglicherweise seine Hände im Spiel hatte, konnte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor einen solchen Zusammenhang angedeutet.