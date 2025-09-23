ANALYSE-FLASH
RBC senkt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 55 Euro
- RBC senkt Kursziel für Mercedes-Benz auf 55 Euro.
- Abstufung von "Outperform" auf "Sector Perform".
- Analyst sieht Druck auf Barmittelzuflüsse bis 2027.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Tom Narayan begründete seine Neubewertung am Dienstag mit Zollrisiken und schwächeren Aussichten in China. Er befürchtet einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027, der den Spielraum für Aktienrückkäufe limitieren dürfte. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 50,67 auf Tradegate (23. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,26 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +7,78 %/+46,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Mercedes-Benz Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.smartdroid.de/mercedes-comeback-der-tasten-schalter-und-drehregler/#google_vignette
Irgendwie ist die Regierung ja dabei darüber nachzudenken wie der Autoabsatz