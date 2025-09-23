    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMercedes-Benz Group AktievorwärtsNachrichten zu Mercedes-Benz Group

    ANALYSE-FLASH

    RBC senkt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 55 Euro

    • RBC senkt Kursziel für Mercedes-Benz auf 55 Euro.
    • Abstufung von "Outperform" auf "Sector Perform".
    • Analyst sieht Druck auf Barmittelzuflüsse bis 2027.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Tom Narayan begründete seine Neubewertung am Dienstag mit Zollrisiken und schwächeren Aussichten in China. Er befürchtet einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027, der den Spielraum für Aktienrückkäufe limitieren dürfte. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT

    ISIN:DE0007100000WKN:710000

     

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 50,67 auf Tradegate (23. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.

