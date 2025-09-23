RBC senkt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 55 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 50,67 auf Tradegate (23. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 49,26 Mrd..

Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +7,78 %/+46,97 % bedeutet.