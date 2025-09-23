Staige One: Positives Urteil trotz anhaltender Durststrecke

Auch ein Jahr nach den großen internationalen Vertriebserfolgen, die Staige One Anfang 2024 vermeldet hatte, sei es noch nicht gelungen, diese in deutlich höhere Umsatzvolumina umzumünzen. Dadurch, dass sich beide Großaufträge (ClipMyHorse.TV und ACME) noch in einer Entwicklungsphase befinden, sei ihr Beitrag zu den Zahlen des ersten Halbjahrs überschaubar geblieben, im Falle von ACME habe 2025 sogar trotz einer Anzahlung noch kein Umsatz verbucht werden können.

SMC - Research sieht Staige One ein Jahr nach den groß­en Vertriebserfolgen weiter in einer Übergangsphase. SMC-Analyst Adam Jakubowski verweist auf verzögerte Umsatzbeiträge aus den Groß­aufträgen ClipMyHorse.TV und ACME, die im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang bedingt haben. Zugleich sei es aber gelungen, den Verlust zu reduzieren, was im zweiten Halbjahr im noch stärkeren Ausmaß­ fortgesetzt werden soll.

Dementsprechend sei der Halbjahresumsatz mit 0,9 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert geblieben. Da Staige aber konsequent die Kosten reduziert habe, habe das EBITDA dennoch von -1,7 auf -1,5 Mio. Euro leicht verbessert werden können. Das Nettoergebnis des ersten Halbjahrs habe -1,9 Mio. Euro betragen. Dank der im Frühjahr durchgeführten Kapitalerhöhung sei der Verlust aber kompensiert worden, so dass sich sowohl das Eigenkapital als auch die Liquidität etwas verbessert haben.

Ob und in welchem Umfang weitere Kapitalmaßnahmen erforderlich werden, hänge davon ab, ob bzw. wann es endlich gelinge, die Umsätze entscheidend zu steigern. Staige zeige sich diesbezüglich zuversichtlich. Auch wenn die bisherige Prognose einer Umsatzverdopplung in 2025 nicht mehr in dieser Form bestätigt worden sei, sollen die Erlöse weiter signifikant erhöht werden und eine deutliche Verlustreduktion ermöglichen. Das EBITDA für 2025 sehe Staige trotz der aufgeweichten Umsatzprognose unverändert in der Spanne zwischen -1,7 und -2,0 Mio. Euro, nach -3,5 Mio. Euro im Vorjahr.

Die Wachstumserwartungen richten sich laut den Analysten nun verstärkt auf das kommende Jahr, für das mehrere Aspekte Grund zur Zuversicht geben. So sollte spätestens da der Auftrag von ClipMyHorse.TV in den breiten Rollout kommen, auch könnte 2026 ein Beitrag von ACME kommen. Darüber hinaus sollte die Vermarktung der neuen Kamerageneration mit erweiterten KI-Funktionalitäten für neue Impulse sorgen, sowohl im Kernmarkt Sport als auch in dem neuen Geschäftsbereich „Staige for Industries“, wo das Unternehmen nach eigenen Angaben auf großes Interesse für sein Angebot stoße. Allerdings dürfte das Geschäft auch hier zunächst wohl in Form von kleineren Initialprojekten anlaufen, die im Erfolgsfall als Türöffner bei denselben Kunden oder als Referenz für die weitere Vermarktung dienen könnten.