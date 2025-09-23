JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 42,94EUR auf Tradegate (23. September 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 99,30

Kursziel alt: 99,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

