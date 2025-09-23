    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 42,94EUR auf Tradegate (23. September 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David Adlington
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 99,30
    Kursziel alt: 99,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft GERRESHEIMER AG auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den …