Tui bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
- Hitzewellen und Konflikte bremsen Tui-Sommergeschäft.
- Buchungen für Wintergeschäft über Vorjahresniveau.
- Tui peilt 9-11% Gewinnsteigerung bis September an.
HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hitzewellen am Mittelmeer und der Nahost-Konflikt haben das Sommergeschäft des Reisekonzerns Tui gebremst. Die Buchungen für die Sommersaison im Veranstaltergeschäft lagen zwei Prozent niedriger als im Vorjahr, wie Tui am Dienstag in Hannover mitteilte. Die Durchschnittspreise kletterten hingegen um drei Prozent. Unterdessen liegen die Buchungen für das Wintergeschäft ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Durchschnittspreise liegen drei Prozent höher. Tui-Aktien legten auf Tradegate um 1,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.
Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September sieht Vorstandschef Sebastian Ebel den Konzern auf Kurs, sein erst jüngst erhöhtes Gewinnziel zu erreichen. Demnach soll der um Sonderposten bereinigte operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) um 9 bis 11 Prozent zulegen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 hatte Tui knapp 1,3 Milliarden Euro erzielt. In den kommenden Jahren soll das Ergebnis im jährlichen Schnitt um 7 bis 10 Prozent nach oben klettern./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 8,148 auf Tradegate (23. September 2025, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,68 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,15 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,55 %/-2,34 % bedeutet.
Solang der Kurs unter 20 Euro liegt, ist das Kaufen eigener Aktien imperativer als eine Dividende !! TUI könnte jedes Jahr zwischen 5 & 10% der eigenen Aktien kaufen ... damit könnten sie diesen jetzigen Cashflow mit einer Rendite von 100% innerhalb 1-2 Jahre investieren - mit wenig Risiko- (da sie am besten wissen, wie gut sie gerade arbeiten ....!)
Natürlich läuft eine Dividende diametral entgegen den betriebswirtschaftlichen Interessen eines Unternehmen, weil Geld aus dem Unternehmen abfließt, das anderer Stelle betriebswirtschaftlich besser eingesetzt werden kann, sei es nun, um Investitionen zu tätigen oder Schulden zu tilgen, um damit Zinsaufwendungen zu verringern.
Einen positiven Effekt auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen und der fundamentalen Bewertung aufgrund einer nicht gezahlten Dividende vermag ich auch kaum zu erkennen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen zahlt mit den 250 Mio. EUR Schulden zurück anstatt dies als Dividende auszuschütten. Dann spart das Unternehmen 12,5 Mio. EUR an Zinsaufwendungen ein. Das erhöht den Gewinn um knapp 2%, das EPS um 2,5ct und das KGV irgendwo an der zweiten Stelle hinter dem Komma. Das ist homöopathisch gering. Das lockt keine oder nur wenige Käufer an. Die Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad sind da schon deutlich größer, aber wie schon geschrieben, da sehe ich bei einem EBITDA-Leverage von <1 keine Probleme.
TUI investiert in Wachstum und in neue Regionen, das darf doch auch mit Kapital unterlegt werden, sofern die Relation aus Kapital und Ertragspotential eine gesunde ist.
Dass der Kurs nicht sofort springt ist doch nicht ungesund, die Profis bewegen den Kurs und die benötigen nun mal Zeit um das sinnvoll einzuschätzen.