NORMA Group: Überraschender Verkauf der Wassermanagement-Sparte an ADS
NORMA Group verkauft ihr Wassermanagement-Geschäft an ADS für eine Milliarde US-Dollar, um sich als fokussierter Industriezulieferer zu positionieren und die Transformation bis 2028 abzuschließen.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group verkauft ihr Wassermanagement-Geschäft an Advanced Drainage Systems (ADS) für eine Milliarde US-Dollar.
- Der Verkauf ist ein bedeutender Schritt in der Transformation der NORMA Group zu einem fokussierten Industriezulieferer.
- Die Erlöse aus dem Verkauf sollen für Schuldenabbau, wertsteigernde Zukäufe und Rückführung an die Aktionäre verwendet werden.
- Der Geschäftsbereich Water Management umfasst sechs Werke in den USA, Mexiko, Indien, Malaysia und Italien und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro.
- Die NORMA Group erwartet einen Nettomittelzufluss von 620 bis 640 Millionen Euro aus der Transaktion.
- Die Transformation der NORMA Group soll bis 2028 abgeschlossen sein, mit Fokus auf die Stärkung des Kerngeschäfts in den Bereichen Industry Applications und Mobility & New Energy.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,32 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,660EUR das entspricht einem Minus von -1,79 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.004,03PKT (+0,18 %).
-2,24 %
+7,13 %
+6,38 %
+36,10 %
+20,94 %
+29,08 %
-29,94 %
-58,57 %
-16,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte