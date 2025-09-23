ANALYSE-FLASH
RBC hebt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
- RBC hebt Kursziel für VW-Vorzugsaktien auf 130 Euro
- Einstufung von "Sector Perform" auf "Outperform" geändert
- Marktanteilsverluste in China erreichen ihren Boden
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen von 117 auf 130 Euro angehoben und die Papiere von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Analyst Tom Narayan kommt mit einem positiven Eindruck auf einigen Investorenveranstaltungen und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Die Marktanteilsverluste in China dürften derweil ihren Boden erreicht haben, schrieb der Experte in seiner Empfehlung vom Dienstag. Auch Umstrukturierungen sollten sich letztlich auszahlen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 19:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 91,70 auf Tradegate (23. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -10,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,97 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -5,62 %/+61,64 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 130 Euro
Wer Dudenhöfer als Autoexperten bezeichnet, für den ist Clementine damals wahrscheinlich auch eine hervorragende Waschfrau gewesen.
Glaube auch, dass der Weg zur EMobility nicht mehr aufzuhalten ist. Die Batterietechnologie schliesst extrem schnell zur Verbrenner Reichweite auf. Sobald BYD ein europäisches Werk am Laufen hat, wird sich zeigen, wie gut sich Stellantis und VW im Heimatmarkt Deutschland behaupten. Wenn die Polo/Golf Klasse bei VW im dt/europ Markt wegbricht, bleibt nicht mehr viel von den gelobten Volumenvorteilen. Sicherlich werden nicht gleich entsprechende Volumen chinesischer Wettbewerber in europäischen Werken gefertigt werden, aber schon allein ein Werk wird die Marge der dt Volumenhersteller unter Druck bringen.