Höhenflug geht weiter
Goldpreis steigt von einem Rekord zum nächsten
- Rekordpreise für Gold und Silber durch Zinssenkungen.
- Starke Nachfrage nach Goldfonds treibt Preise weiter.
- Analysten warnen vor möglicher Konsolidierung des Marktes.
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Die Rekordjagd beim Goldpreise geht angetrieben von der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA weiter. In der Nacht zum Dienstag wurden an der Börse in London zeitweise 3.759,23 US-Dollar für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gezahlt und damit so viel wie noch nie. Bereits zu Beginn der Woche war die Notierung auf eine Bestmarke gestiegen. Auch in Euro gerechnet wurde am Dienstagmorgen erneut ein Höchstwert erreicht, bei 3.185,10 Euro je Unze.
Seit Beginn des Monats stehen Edelmetalle bei Investoren generell hoch im Kurs. Auch der Preis für Silber ist zuletzt stark gestiegen und erreichte am Montagabend bei 44,11 Dollar je Unze den höchsten Stand seit 14 Jahren. Seit Beginn des Jahres ist der Wert von Silber mittlerweile um mehr als 50 Prozent gestiegen. Gold hat in dieser Zeit um mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen.
Als wichtiger Preistreiber gelten die Erwartungen weiter sinkender Zinsen in den USA, nachdem die US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr den Leitzins gesenkt hatte. Die US-Notenbanker haben bis zum Jahresende zwei weitere Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Da Edelmetall keine Marktzinsen abwirft, verstärkt ein Rückgang der Zinsen für andere Anlageformen wie zum Beispiel Staatsanleihen die Nachfrage.
Marktbeobachter berichten insbesondere von einer stärkeren Nachfrage nach Goldfonds, die physisches Gold in ihren Beständen anlegen und deren Papiere an den Börsen gehandelt werden. Nach Einschätzung von Analysten der kanadischen Bank BMO Capital Markets sind diese Zuflüsse eine treibende Kraft für den Gold-Höhenflug. Mit der Aussicht auf weiter sinkende Zinsen bis zum Jahresende, dürfte der Kauf von diesen Papieren bis ins vierte Quartal hinein für Investoren attraktiv bleiben, heißt es in einer Analyse.
Zudem wird der Goldpreis durch eine Kursschwäche des Dollar gestützt, der wegen der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA in den vergangenen Wochen tendenziell an Wert verloren hat. Weil Gold auf dem Weltmarkt überwiegend in Dollar gehandelt wird, macht eine Schwäche der US-Währung das Edelmetall günstiger, was die Nachfrage verstärkt und den Goldpreis stützt.
Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank bleibt Gold auch als sicherer Anlagehafen bei Anlegern beliebt. Dabei habe sich das Anlegerverhalten zuletzt verändert: Im Gegensatz zur Vergangenheit ziehe Gold als sicherer Hafen heute Kapitalzuflüsse an, die zuvor in Phasen der Unsicherheit in deutsche Bundesanleihen oder US-Staatsanleihen geflossen seien, heißt es in einer Analyse der Dekabank.
Mittlerweile hat sich der Goldpreis in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommt die aggressive Zollpolitik der US-Regierung, die gemeinsam mit den Angriffen von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken.
Rohstoffexperten des Edelmetallhändlers Heraeus machten jüngst in einer Studie aber auch deutlich, dass der Goldpreis in den vergangenen Tagen zu stark gestiegen sein könnte und der Markt daher "überkauft" sei. Dies habe die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung erhöht. Demnach könnte sich der Goldpreis in den kommenden Handelstagen auch vorübergehend seitwärts bewegen oder auch fallen./jkr/jha/
Hier mal was über Minenerwartungen :
Der Goldmarkt hat in diesem Jahr eine starke Rally erlebt: Der Preis ist um fast 40% gestiegen und hat sich
bei über 3.600 $ pro Unze eingependelt. Das Interesse der Anleger ist nach wie vor groß und es herrscht
Optimismus hinsichtlich eines langfristigen Aufwärtstrends.
Auch der breitere Edelmetallsektor, einschließlich Bergbauaktien, gewinnt an Dynamik. So hat der VanEck
Gold Miners ETF Rekordhöhen erreicht, die seit 14 Jahren nicht mehr gesehen wurden, wie Kitco News
berichtet.
Die Stimmung verbessert sich, obwohl der Bergbausektor in der Vergangenheit aufgrund geringer
Kapitalattraktivität trotz hoher Margen enttäuschte. Die Marktkapitalisierung des globalen Goldsektors ist auf
über 550 Mrd. $ gestiegen, schreiben Analysten der Bank of America (BofA) in einer Mitteilung.
Damit liegt sie mehr als das Dreifache über dem Tiefststand von 2022 und doppelt so hoch wie die
Höchststände von 2020 und 2011. Allerdings macht sie immer noch nur einen kleinen Teil (etwa 0,39%) der
globalen Marktkapitalisierung aus und liegt damit unter ihrem Höchststand von 2011 (0,71%), so der Bericht.
Die Bewertungen im Bergbausektor liegen zwar weiterhin unter den früheren Höchstständen, zeigen jedoch
Potenzial für eine Expansion. Die aktuellen Bewertungskennzahlen deuten auf Wachstumspotenzial hin,
sollte sich die aktuelle Dynamik fortsetzen, so die BofA. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der
Prognose, dass der Goldpreis bis Mitte 2026 durchschnittlich bei etwa 4.000 $ pro Unze liegen wird.
Die BofA bleibt optimistisch und verweist auf das Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen, da mit
Zinssenkungen durch die Federal Reserve angesichts der steigenden Inflation gerechnet wird. Dies könnte
den Dollar schwächen und den Goldpreis weiter ankurbeln.
"Wir fragen uns, ob bei einer Fortsetzung des aktuellen Zyklus über einen ausreichend langen Zeitraum die
0,71% wieder erreicht werden könnten. Aus unserer Sicht scheint dies möglich", so die Analysten. "Unter der
Annahme, dass sich die aktuelle weltweite Gesamtmarktkapitalisierung nicht verändert, würde der globale
Goldsektor mit 0,71% der weltweiten Gesamtkapitalisierung eine Marktkapitalisierung von rund 990 Mrd. $
bedeuten."
Silber nähert sich historischem $50-Ausbruch nach Bildung eines mehrdekadischen Cup-and-Handle-Musters - Gold Predictors
Silber (XAGUSD) steht nach mehr als vier Jahrzehnten der Konsolidierung vor einem entscheidenden technischen Durchbruch. In diesem Zeitraum hat das Metall ein massives Cup-and-Handle-Muster gebildet, das sich von 1980 bis 2025 erstreckt, wobei sich die Preisbewegung nun dem langfristigen Widerstandsniveau von 50 US-Dollar nähert.
Darüber hinaus zeigt der Monatschart eine Dreiecksformation, die durch höhere Tiefststände und eine sich verengende Spanne definiert ist. Diese Dreiecksstruktur bestätigt den anhaltenden Kaufdruck und verstärkt die bullische Konstellation. Zusätzlich kommen nun eine steigende parabolische Basis, ein wachsendes Volumen und günstige makroökonomische Bedingungen zusammen, um einen möglichen Ausbruch zu unterstützen.