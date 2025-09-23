Goldpreis steigt von einem Rekord zum nächsten

Hier mal was über Minenerwartungen :

Der Goldmarkt hat in diesem Jahr eine starke Rally erlebt: Der Preis ist um fast 40% gestiegen und hat sich

bei über 3.600 $ pro Unze eingependelt. Das Interesse der Anleger ist nach wie vor groß und es herrscht

Optimismus hinsichtlich eines langfristigen Aufwärtstrends.

Auch der breitere Edelmetallsektor, einschließlich Bergbauaktien, gewinnt an Dynamik. So hat der VanEck

Gold Miners ETF Rekordhöhen erreicht, die seit 14 Jahren nicht mehr gesehen wurden, wie Kitco News

berichtet.

Die Stimmung verbessert sich, obwohl der Bergbausektor in der Vergangenheit aufgrund geringer

Kapitalattraktivität trotz hoher Margen enttäuschte. Die Marktkapitalisierung des globalen Goldsektors ist auf

über 550 Mrd. $ gestiegen, schreiben Analysten der Bank of America (BofA) in einer Mitteilung.

Damit liegt sie mehr als das Dreifache über dem Tiefststand von 2022 und doppelt so hoch wie die

Höchststände von 2020 und 2011. Allerdings macht sie immer noch nur einen kleinen Teil (etwa 0,39%) der

globalen Marktkapitalisierung aus und liegt damit unter ihrem Höchststand von 2011 (0,71%), so der Bericht.

Die Bewertungen im Bergbausektor liegen zwar weiterhin unter den früheren Höchstständen, zeigen jedoch

Potenzial für eine Expansion. Die aktuellen Bewertungskennzahlen deuten auf Wachstumspotenzial hin,

sollte sich die aktuelle Dynamik fortsetzen, so die BofA. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der

Prognose, dass der Goldpreis bis Mitte 2026 durchschnittlich bei etwa 4.000 $ pro Unze liegen wird.

Die BofA bleibt optimistisch und verweist auf das Potenzial für weitere Aufwärtsbewegungen, da mit

Zinssenkungen durch die Federal Reserve angesichts der steigenden Inflation gerechnet wird. Dies könnte

den Dollar schwächen und den Goldpreis weiter ankurbeln.

"Wir fragen uns, ob bei einer Fortsetzung des aktuellen Zyklus über einen ausreichend langen Zeitraum die

0,71% wieder erreicht werden könnten. Aus unserer Sicht scheint dies möglich", so die Analysten. "Unter der

Annahme, dass sich die aktuelle weltweite Gesamtmarktkapitalisierung nicht verändert, würde der globale

Goldsektor mit 0,71% der weltweiten Gesamtkapitalisierung eine Marktkapitalisierung von rund 990 Mrd. $

bedeuten."





Fazit : weitere fast 100 Prozent bei den Minen ….. nur um die 0,71 Prozent zu erreichen . Wer sagt aber , dass dann Schluss sein muss.

wir sehen doch wohin das Geld wandert und was mit Silber geschehen kann. Gold und Silber steigen, während sich Minen eine goldene Nase verdienen. Gold und Silber werden salonfähig und das spekulative Kapital wird die Minen suchen. Gerade in Bereich Silber wird meiner Meinung nach 2011 ein Kindergarten gewesen sein. Die Fantasie bleibt



