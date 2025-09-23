    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hidden Champions bewegen das Standortranking Deutschland (FOTO)

    Berlin (ots) - Die neueste Version des Standortrankings Deutschland ist
    erschienen. 2.237 Orte konnten ihre Platzierung verbessern, während 1.708 Städte
    eine Verschiebung nach unten hinnehmen mussten. Neun Neueinsteiger sind zu
    verzeichnen. Insgesamt sind 4.030 Städte in Deutschland erfasst.

    Das halbjährlich erscheinende Ranking bewertet die wirtschaftliche Bedeutung
    deutscher Städte hinsichtlich ihrer Unternehmensstärke und zeigt dadurch die
    Auswirkungen der Veränderungen in der Unternehmenslandschaft auf Standortebene
    auf. Basis des Rankings sind die aktuell 25.029 als relevante Marktakteure
    (https://die-deutsche-wirtschaft.de/deutschlands-top-unternehmen/) eingestuften
    Top-Unternehmen Deutschlands.

    Wirtschaftliche Entwicklung der Top-Unternehmen berücksichtigt

    Die Veränderungen im aktuellen Ranking resultieren aus verschiedenen Ursachen.
    Zum einen spiegeln sie die wirtschaftliche Entwicklung der Top-Unternehmen
    wider, zum anderen führen Neuzuordnungen von Unternehmen in bestimmte
    Top-Segmente zu Anpassungen. Zudem wirken sich Unternehmensaufspaltungen,
    Verkäufe, Verlagerungen und zuletzt vermehrt Insolvenzen auf die Datengrundlage
    aus. Auch eine laufende, öffentliche durchgeführte Standortbenotung beeinflusst
    das Ranking.

    Neu einberechnet: Hidden Champions

    Besonders hervorzuheben für die neue Version ist die erstmalige Einbeziehung der
    Unternehmensgruppe der Hidden Champions Deutschland
    (https://die-deutsche-wirtschaft.de/deutschlands-hidden-champions/) .
    DDW-Research hat 2.084 dieser "heimlichen" Weltmarktführer mit starker
    Exportorientierung identifiziert und deren Heimatstandorte für das Ranking
    berücksichtigt.

    Trotz dieser Veränderungen bleiben die Top-10 der stärksten
    Unternehmensstandorte unverändert: München, Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main,
    Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Essen, Bonn und Wolfsburg führen weiterhin das
    Ranking an. Jena, Garching b.München und Fürth stießen neu in der Top-100.
    Reutlingen führt mit einer Durchschnittsnote von 1,57 bei der individuellem
    Standortbenotung.

    Das Standortranking ist online frei für jede Stadt recherchierbar unter
    https://die-deutsche-wirtschaft.de/das-standortranking-deutschland/

    Pressekontakt:

    Hinweis für Redaktionen: Die DDW-Research stellt gerne detaillierte Auszüge für
    Städte und Regionen für Redaktionen bereit.

    DDW Die Deutsche Wirtschaft
    Christin Cheung
    corporate@die-deutsche-wirtschaft.de
    030 / 700 1656-4
    Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

    DDW Die Deutsche Wirtschaft ist das offene Informationsnetzwerk der
    Geschäftsführer, Unternehmensinhaber und Vordenker deutschen Wirtschaft.

    https://die-deutsche-wirtschaft.de




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Hidden Champions bewegen das Standortranking Deutschland (FOTO) Die neueste Version des Standortrankings Deutschland ist erschienen. 2.237 Orte konnten ihre Platzierung verbessern, während 1.708 Städte eine Verschiebung nach unten hinnehmen mussten. Neun Neueinsteiger sind zu verzeichnen. Insgesamt sind 4.030 …