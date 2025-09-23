    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    D2C-Studie zu Home Electronics

    Händler verlieren, Hersteller gewinnen - Mehr als jeder zweite Smartphone-Kauf findet direkt bei den Marken statt (FOTO)

    Köln (ots) - Die Spielregeln für Home und Consumer Electronics verändern sich -
    laut Simon-Kucher D2C-Studie 2025 ist der Direktkauf bei Marken längst kein
    Nischenmodell mehr. Vor allem Smartphone-Hersteller brechen den traditionellen
    Vertriebsweg auf: Rund zwei von drei Käufen erfolgen bereits direkt bei der
    Marke. Doch noch gilt: Ohne Preisvorteil wechseln Kunden nicht. Mehr als jeder
    Dritte kauft nur direkt beim Hersteller, wenn es günstiger ist. Für D2C-Käufe
    sogar mehr ausgeben? Das kann sich nur jeder Vierte vorstellen. Mit Folgen:
    Obwohl sich fast jeder Zweite vor dem Kauf von Electronics auf der
    Marken-Website informiert, kommt es insgesamt noch zu selten zum Kaufabschluss.

    - D2C-Trend: 17 % aller Käufe erfolgen in den Hersteller-Shops der Marken statt
    bei Händlern - rechnet man die Markenshops der Hersteller auf Amazon hinzu
    sind es sogar 56 %
    - Smartphones bei Consumer & Home Electronics vorn: 64 % der Käufe erfolgen
    direkt bei der Marke
    - Conversion-Problem: Obwohl sich 43 % auf D2C-Websites informieren, kaufen
    viele dort noch nicht
    - Preis entscheidet: 35 % kaufen nur im Hersteller-Shop, wenn es günstiger ist
    - Nur 25 % sind bereit, für D2C mehr zu zahlen - für Vorteile bei Service,
    Lieferung oder Verfügbarkeit
    - Für Gaming-Produkte würden hingegen ganze 45 % Aufpreise in D2C-Shops
    akzeptieren

    Laut der Simon-Kucher D2C-Studie 2025 entscheiden sich Käufer von Home- und
    Consumer-Electronics-Produkten bereits in 17 Prozent der Fälle für D2C-Käufe in
    Markenapps, Webshops und Ladengeschäften. Weitere 39 Prozent erwerben Produkte
    in den Markenshops der Hersteller auf Amazon, die teilweise selbst durch die
    Hersteller verwaltet werden.

    Wer zukünftig die Macht hat, entscheidet die D2C-Strategie

    "D2C beeinflusst maßgeblich die künftige Machtbalance zwischen Herstellern und
    Händlern", betont Björn Dahmen, Senior Partner bei Simon-Kucher. "Wirklich
    unabhängig bleiben allerdings nur die Marken, die Kunden auf ihre Kanäle ziehen
    und dort auch zum Kaufabschluss führen. So ist es bei Mischformen wie Amazon
    Markenshop für Kunden oft gar nicht ersichtlich, bei wem sie genau kaufen."

    Waschmaschinen und Fernseher noch keine D2C-Stars

    Wie gut Absatz über die eignen Kanäle gelingen kann, beweisen
    Smartphone-Hersteller. "Rund zwei von drei Smartphone-Käufen finden direkt bei
    der Marke statt", zitiert Kai Füller, Director bei Simon-Kucher die
    Studienergebnisse. Nur circa die Hälfte davon entfällt auf Markenshops auf
    Amazon. Dieser Erfolg gelingt aber längst nicht allen Herstellern: Besonders bei
    großen Haushaltsgeräten (41 Prozent) und Fernsehern (44 Prozent), ist der
    D2C-Anteil noch nicht so ausgeprägt, der Anteil von Amazon-Markenshops oft
