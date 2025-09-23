Händler verlieren, Hersteller gewinnen - Mehr als jeder zweite Smartphone-Kauf findet direkt bei den Marken statt (FOTO)

Köln (ots) - Die Spielregeln für Home und Consumer Electronics verändern sich -

laut Simon-Kucher D2C-Studie 2025 ist der Direktkauf bei Marken längst kein

Nischenmodell mehr. Vor allem Smartphone-Hersteller brechen den traditionellen

Vertriebsweg auf: Rund zwei von drei Käufen erfolgen bereits direkt bei der

Marke. Doch noch gilt: Ohne Preisvorteil wechseln Kunden nicht. Mehr als jeder

Dritte kauft nur direkt beim Hersteller, wenn es günstiger ist. Für D2C-Käufe

sogar mehr ausgeben? Das kann sich nur jeder Vierte vorstellen. Mit Folgen:

Obwohl sich fast jeder Zweite vor dem Kauf von Electronics auf der

Marken-Website informiert, kommt es insgesamt noch zu selten zum Kaufabschluss.



- D2C-Trend: 17 % aller Käufe erfolgen in den Hersteller-Shops der Marken statt

bei Händlern - rechnet man die Markenshops der Hersteller auf Amazon hinzu

sind es sogar 56 %

- Smartphones bei Consumer & Home Electronics vorn: 64 % der Käufe erfolgen

direkt bei der Marke

- Conversion-Problem: Obwohl sich 43 % auf D2C-Websites informieren, kaufen

viele dort noch nicht

- Preis entscheidet: 35 % kaufen nur im Hersteller-Shop, wenn es günstiger ist

- Nur 25 % sind bereit, für D2C mehr zu zahlen - für Vorteile bei Service,

Lieferung oder Verfügbarkeit

- Für Gaming-Produkte würden hingegen ganze 45 % Aufpreise in D2C-Shops

akzeptieren





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.! Long 213,98€ 1,33 × 14,59 Zum Produkt Short 243,39€ 1,33 × 14,59 Zum Produkt