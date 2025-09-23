D2C-Studie zu Home Electronics
Händler verlieren, Hersteller gewinnen - Mehr als jeder zweite Smartphone-Kauf findet direkt bei den Marken statt (FOTO)
laut Simon-Kucher D2C-Studie 2025 ist der Direktkauf bei Marken längst kein
Nischenmodell mehr. Vor allem Smartphone-Hersteller brechen den traditionellen
Vertriebsweg auf: Rund zwei von drei Käufen erfolgen bereits direkt bei der
Marke. Doch noch gilt: Ohne Preisvorteil wechseln Kunden nicht. Mehr als jeder
Dritte kauft nur direkt beim Hersteller, wenn es günstiger ist. Für D2C-Käufe
sogar mehr ausgeben? Das kann sich nur jeder Vierte vorstellen. Mit Folgen:
Obwohl sich fast jeder Zweite vor dem Kauf von Electronics auf der
Marken-Website informiert, kommt es insgesamt noch zu selten zum Kaufabschluss.
- D2C-Trend: 17 % aller Käufe erfolgen in den Hersteller-Shops der Marken statt
bei Händlern - rechnet man die Markenshops der Hersteller auf Amazon hinzu
sind es sogar 56 %
- Smartphones bei Consumer & Home Electronics vorn: 64 % der Käufe erfolgen
direkt bei der Marke
- Conversion-Problem: Obwohl sich 43 % auf D2C-Websites informieren, kaufen
viele dort noch nicht
- Preis entscheidet: 35 % kaufen nur im Hersteller-Shop, wenn es günstiger ist
- Nur 25 % sind bereit, für D2C mehr zu zahlen - für Vorteile bei Service,
Lieferung oder Verfügbarkeit
- Für Gaming-Produkte würden hingegen ganze 45 % Aufpreise in D2C-Shops
akzeptieren
Consumer-Electronics-Produkten bereits in 17 Prozent der Fälle für D2C-Käufe in
Markenapps, Webshops und Ladengeschäften. Weitere 39 Prozent erwerben Produkte
in den Markenshops der Hersteller auf Amazon, die teilweise selbst durch die
Hersteller verwaltet werden.
Wer zukünftig die Macht hat, entscheidet die D2C-Strategie
"D2C beeinflusst maßgeblich die künftige Machtbalance zwischen Herstellern und
Händlern", betont Björn Dahmen, Senior Partner bei Simon-Kucher. "Wirklich
unabhängig bleiben allerdings nur die Marken, die Kunden auf ihre Kanäle ziehen
und dort auch zum Kaufabschluss führen. So ist es bei Mischformen wie Amazon
Markenshop für Kunden oft gar nicht ersichtlich, bei wem sie genau kaufen."
Waschmaschinen und Fernseher noch keine D2C-Stars
Wie gut Absatz über die eignen Kanäle gelingen kann, beweisen
Smartphone-Hersteller. "Rund zwei von drei Smartphone-Käufen finden direkt bei
der Marke statt", zitiert Kai Füller, Director bei Simon-Kucher die
Studienergebnisse. Nur circa die Hälfte davon entfällt auf Markenshops auf
Amazon. Dieser Erfolg gelingt aber längst nicht allen Herstellern: Besonders bei
großen Haushaltsgeräten (41 Prozent) und Fernsehern (44 Prozent), ist der
D2C-Anteil noch nicht so ausgeprägt, der Anteil von Amazon-Markenshops oft
