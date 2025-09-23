    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    Riesen-Skandal beim Giganten

    Deutsche Bank: Schock-Nachricht!

    Diese Schock-Meldung könnte für die Deutsche Bank weitreichende Folgen haben. Dabei mittendrin im Schlamassel: CEO Christian Sewing.

    Riesen-Skandal beim Giganten - Deutsche Bank: Schock-Nachricht!

    Nach Informationen der Financial Times muss sich die Deutsche Bank in der sogenannten "Santorini-Affäre" auf weiteren Ärger gefasst machen. Nachdem ein ehemaliger Investmentbanker das Institut zuletzt vor dem Landgericht Frankfurt auf 152 Miollionen Euro Schadensersatz verklagt hatte, wollen fünf andere Ex-Mitarbeiter in der gleichen Sache nun in London vor Gericht ziehen. Dabei geht es laut Financial Times um Forderungen von mehreren hundert Millionen Euro. Die Klage in London soll sich, anders als im Frankfurter Fall, auch gegen CEO Christian Sewing persönlich richten.

    Der Deutschen Bank ist dies bekannt, gleichzeitig wehrt sie sich und teilte diesbezüglich mit: "Wie in unserem Geschäftsbericht erwähnt, ist der Bank bekannt, dass fünf Personen angedroht haben, Ansprüche vor englischen Gerichten geltend zu machen." Sie ergänzt: "Die Bank hält all diese Klagen für unbegründet und wird sich entschlossen dagegen verteidigen. Wie zuvor bereits erklärt, wurde die interne Untersuchung gründlich, ordnungsgemäß und unabhängig durchgeführt, und die beteiligten Führungskräfte sind allen ihren Verantwortlichkeiten in angemessener Weise nachgekommen."

    Grund für die Klage ist ein mehr als zehn Jahre alter Fall, bei dem die Banker rund um CEO Christian Sewing wegen Beihilfe zur Bilanzfälschung und Marktmanipulation in einem Skandal um die italienische Bank Monte dei Paschi 2019 zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren und acht Monaten verurteilt wurden. Nach der erstinstanzlichen Verurteilung wurden sie 2022 freigesprochen. Die Verurteilungen basierten maßgeblich auf einem internen Prüfbericht der Deutschen Bank, der von Christian Sewing, damals Leiter der Internen Revision, beaufsichtigt wurde. 

    Das Gericht stellte fest, dass die Deutsche Bank ihre eigenen Fehler auf die Mitarbeiter abwälzte, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Die Verurteilungen wurden 2022 aufgehoben, und 2023 bestätigte der italienische Kassationshof diese Entscheidung. Fünf der ursprünglich verurteilten Banker, darunter Dario Schiraldi, haben nun Klage eingereicht. Sie werfen der Deutschen Bank und ihrem CEO Christian Sewing vor, sie durch eine fehlerhafte und unvollständige interne Prüfung zu Unrecht belastet und ihre Karrieren ruiniert zu haben. Sie fordern Schadensersatz in Höhe von insgesamt bis zu 152 Millionen Euro. Der Fall wird voraussichtlich vor dem High Court in London verhandelt. Ein Vergleichsversuch im September 2025 scheiterte ohne Einigung.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion    

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 30,92EUR auf Tradegate (23. September 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.


