    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Freundlicher Handelsauftakt dank US-Vorgaben

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt um 0,4% auf 23.617 Punkte, MDax +0,5%.
    • US-Indizes verringern Rückstand zum Dax, Nasdaq +18%.
    • Analyst sieht Dax-Stabilität als Zeichen innerer Stärke.
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Freundlicher Handelsauftakt dank US-Vorgaben
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fortgesetzten Rekordjagd an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat zugelegt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 23.617 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 30.308 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent aufwärts.

    In den USA dämmten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im laufenden Jahr weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand, während die US-Börsenbarometer etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd begannen.

    Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die relative Stabilität des deutschen Leitindex durchaus positiv: "Der Umstand, dass der Dax trotz saisonaler Schwäche nicht stärker fällt, spricht für innere Stärke. Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur, die man durch die Saisonalität erklären könnte, schließt sich langsam, aber sicher."/edh/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung Freundlicher Handelsauftakt dank US-Vorgaben Nach der fortgesetzten Rekordjagd an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat zugelegt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 23.617 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent …