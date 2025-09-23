Freundlicher Handelsauftakt dank US-Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der fortgesetzten Rekordjagd an der Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat zugelegt. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 23.617 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,5 Prozent auf 30.308 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent aufwärts.

In den USA dämmten der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im laufenden Jahr weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand, während die US-Börsenbarometer etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd begannen.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sieht die relative Stabilität des deutschen Leitindex durchaus positiv: "Der Umstand, dass der Dax trotz saisonaler Schwäche nicht stärker fällt, spricht für innere Stärke. Das Zeitfenster für eine Herbstkorrektur, die man durch die Saisonalität erklären könnte, schließt sich langsam, aber sicher."/edh/jha/



