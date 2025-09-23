Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursgewinnen vom Wochenauftakt nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1790 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Montag hatte der Euro noch von einer Dollar-Schwäche profitiert und konnte mehr als einen halben Cent zulegen. Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr gesenkt hat, haben die US-Notenbanker bis zum Jahresende weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt, was den Dollar zuletzt belastet hat.