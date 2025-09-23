Silver Tiger sichert sich 25 Mio. CAD via Bought Deal

Smarter Move von Silver Tiger Metals (TSXV SLVR / WKN A2P4YL): Der angehende Silberproduzent unter der Leitung von CEO Glenn Jessome hat sich den jüngsten, starken Kursanstieg zunutze gemacht und sichert sich auf hohem Kursniveau frisches Kapital in Höhe von rund 25 Mio. CAD!

Silver Tiger betreibt das weit fortgeschrittene Silberprojekt El Tigre in Mexiko und wartet aktuell einerseits auf die Genehmigung eines bereits mit einer Vormachbarkeitsstudie definierten Tagebaus sowie die Fertigstellung einer PEA (ersten Wirtschaftlichkeitsstudie) zum nach Plan daran anschließenden Untertagebau.

Parallel dazu hat man vor Kurzem begonnen, das Explorationspotenzial des Projekts weiter zu erschließen, denn die insgesamt nachgewiesenen (Ressourcenschätzung von 2024) rund 283,1 Mio. Unzen Silberäquivalent (gemessen und angezeigt sowie geschlussfolgert) stammt aus einem vergleichsweise kleinen Bereich des Projekts um einen historischen Abbau herum.

US-Bank Stifel geht bei Silver Tiger long

Um die neuen Explorationsarbeiten (Bohrungen) zu finanzieren, hat Silver Tiger jetzt mit der US-amerikanischen Bank Stifel eine Vereinbarung abgeschlossen, der zufolge Stifel über eine so genannte Bought Deal-Finanzierung 34.750.000 Silver Tiger-Aktien zu 0,72 CAD je Aktie erwirbt – und diese dann später „auf eigene Rechnung“ weitervermittelt. Da Stifel somit ins Risiko geht, liegt der Preis für die Aktien leicht unter dem Kurs bei Abschluss des Deals.

Damit fließen Silver Tiger auf einen Schlag brutto rund 25 Mio. CAD zu. Beachtenswert: Stifel erwirbt ausschließlich Stammaktien des Unternehmens! Es werden keine, wie sonst oft üblich, Warrants ausgegeben, die zum Kauf weiterer Aktien berechtigen würden. Ein Zeichen der Stärke von Silver Tiger!

Das Unternehmen gewährt Stifel zudem die Option, die jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, bis zu weitere 15% des Angebots zu erwerben. Wird diese Option vollständig ausgeübt, würden im Rahmen des Angebots zusätzliche Bruttoerlöse in Höhe von 3.753.000 CAD erzielt, sodass sich die Bruttoerlöse aus dem Angebot insgesamt auf etwa 28.773.000 CAD belaufen würden.

Der Kurs der Silver Tiger-Aktie hat jedenfalls die News von der Ausgabe neuer Aktien bereits verdaut. Nach einem kleinen Rücksetzer ging es gleich wieder hinauf auf jetzt 0,79 CAD – kein Wunder eigentlich, ist der Silberpreis doch mittlerweile zwischenzeitlich sogar über die Marke von 44 USD pro Unze gestiegen. Wir halten unsere Leser auf jedem Fall auf dem Laufenden!