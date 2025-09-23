UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 88,90 auf Tradegate (23. September 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 21,69 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+57,06 % bedeutet.