UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro
- UBS belässt Beiersdorf auf "Sell" mit 98 Euro.
- Umsatzwachstum könnte leicht angezogen sein.
- Kaum Innovationsschub im aktuellen Umfeld.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 88,90 auf Tradegate (23. September 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 21,69 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+57,06 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 98 Euro
