    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Beiersdorf auf "Sell" mit 98 Euro.
    • Umsatzwachstum könnte leicht angezogen sein.
    • Kaum Innovationsschub im aktuellen Umfeld.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    82,92€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 13,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    95,64€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beiersdorf

    -0,29 %
    -4,83 %
    -10,09 %
    -15,78 %
    -30,26 %
    -9,82 %
    -5,27 %
    +20,64 %
    +2.891,28 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 88,90 auf Tradegate (23. September 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -4,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 21,69 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +9,94 %/+57,06 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: UBS
    Kursziel: 98 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 98,00, was eine Steigerung von +9,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 98 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick …