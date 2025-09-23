Plug Power - Aktie legt am 23.09.2025 stark zu

Die Plug Power Aktie konnte bisher um +6,20 % auf 2,3895€ zulegen. Das sind +0,1395 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Plug Power einen Gewinn von +139,74 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Plug Power Aktie damit um +72,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +59,55 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,50 % gewonnen.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +72,14 % 1 Monat +59,55 % 3 Monate +139,74 % 1 Jahr +29,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Plug Power Aktie, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Während einige Mitglieder optimistisch über mögliche Kursgewinne sind, weisen andere auf fundamentale Herausforderungen hin. Trader berichten von erfolgreichen Geschäften, während langfristige Investoren vorsichtiger sind. Zudem wird die Rolle von Shortsellern und die Möglichkeit eines Short Squeeze thematisiert, was die Kursbewegungen beeinflussen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd. wert.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

