    Commerzbank Aktie fällt auf 30,71€ - 23.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Commerzbank Aktie bisher Verluste von -3,25 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.09.2025

    Die Commerzbank Aktie notiert aktuell bei 30,71 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,03  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Commerzbank in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,64 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Commerzbank Aktie damit um -5,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +99,68 % gewonnen.

    Commerzbank Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,36 %
    1 Monat -13,67 %
    3 Monate +11,64 %
    1 Jahr +105,66 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, die durch hohe Handelsvolumina und mögliche Aktienrückkäufe beeinflusst wird. Analystenschätzungen deuten auf eine Verringerung der ausstehenden Aktien und einen Anstieg des Gewinns pro Aktie hin. Zudem wird das Interesse an einer Übernahme durch UniCredit als potenzieller Kursstütze betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,38 Mrd. wert.

    Moderate Gewinne nach weiteren US-Rekorden


    Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.614 …

    Commerzbank Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    -2,49 %
    -5,36 %
    -13,67 %
    +11,64 %
    +105,66 %
    +279,92 %
    +630,37 %
    +232,94 %
    -66,38 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
