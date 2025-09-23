GRENKE Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 23.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GRENKE Aktie. Mit einer Performance von +6,26 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

GRENKE ist ein führender Anbieter von Leasing- und Finanzierungslösungen für KMUs, mit starker Präsenz in Europa und einem Fokus auf schnelle, flexible Dienstleistungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von GRENKE über einen Zuwachs von +26,99 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die GRENKE Aktie damit um +6,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GRENKE +11,49 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

GRENKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,74 % 1 Monat -5,01 % 3 Monate +26,99 % 1 Jahr -25,16 %

Informationen zur GRENKE Aktie

Es gibt 46 Mio. GRENKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 823,90 Mio.EUR wert.

Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas zulegen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.614 …

GRENKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die GRENKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GRENKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.