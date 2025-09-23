ASML wird zum Favoriten des KI-Booms – Analyst sieht Kaufchance

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ihre Einschätzung für den niederländischen Chipzulieferer ASML angehoben. Analysten sehen im globalen Künstliche-Intelligenz-Boom und der Ausweitung von Halbleiterkapazitäten starke Rückenwinde für das Unternehmen.

Die Bank stufte die Aktie von Equal Weight auf Overweight hoch. "Wir erwarten, dass sich die Ertragsdebatte von den Jahren 2025–2026 zunehmend in Richtung 2026–2027 verschiebt, wo mehrere Wachstumstreiber erkennbar sind", schrieb Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson in einer Notiz.

Simpson verwies insbesondere auf die jüngste Expansion von Foundries für KI-Chips sowie auf den Ausbau der Halbleiterproduktion in China. Auch eine erwartete Erholung bei Speicherchips ab der zweiten Jahreshälfte 2026 bis 2027 werde den Ergebnissen von ASML zusätzliche Impulse verleihen.

Laut Daten von TipRanks.com hat Lee Simpson eine Erfolgsquote von 59 Prozent bei seinen Empfehlungen und erzielt im Schnitt eine Rendite von 5,4 Prozent. Damit zählt er zur oberen Hälfte der rund 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten.

Bedeutende Aufträge und Investitionen

Besonders hebt Simpson mehrere branchenspezifische Entwicklungen hervor, die aus seiner Sicht für frische Dynamik sorgen könnten. So habe sich Samsung einen bedeutenden Großauftrag von Tesla gesichert, während Nvidia rund 5 Milliarden US-Dollar in eine Kooperation mit Intel investiere.

Gleichzeitig äußerte sich die staatlich geförderte japanische Foundry Rapidus optimistisch zu ihren Produktionszielen. Zusammengenommen signalisierten diese Fortschritte nach Einschätzung des Analysten eine breitere und wieder wettbewerbsfähigere Basis führender Logik-Chips-Investoren – ein Umfeld, das insbesondere ASML zugutekommen dürfte.

Margenpotenzial noch nicht eingepreist

Zudem sei die Börse noch nicht ausreichend auf die Kostensenkungsmaßnahmen von ASML und den damit verbundenen Strukturwandel bei den Bruttomargen eingegangen. "Wir sehen, dass sich einige Gegenwinde umkehren und Potenzial für eine Rückkehr positiver Impulse besteht", betonte Simpson.

Positive Analystenstimmung

Mit der Hochstufung reiht sich Morgan Stanley in die Mehrheit der Analystenhäuser ein: Laut Daten von LSEG vergeben aktuell zehn Analysten ein Kauf- oder Strong-Buy-Rating für ASML.

Die Aktie von ASML notierte zuletzt 2,23 Prozent höher bei 811 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 33 Prozent zugelegt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 806,9EUR auf Tradegate (23. September 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.





