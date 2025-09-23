KI-Infrastrukturaktien
Nicht Nvidia: Diese KI-Aktie hat noch großes Potenzial
Jeder KI-Durchbruch, den wir heute erleben – von fortschrittlichen Sprachmodellen bis hin zur Bilderkennung – basiert auf einer nahezu unsichtbaren Infrastruktur. Micron könnte von dem Boom noch weiter profitieren.
- KI-Durchbrüche basieren auf unsichtbarer Infrastruktur.
- Micron Technology verzeichnet Umsatzanstieg von 36,6%.
- Positive Bewertung: Zielpreis für Micron bei 175 USD.
Hinter den Schlagzeilen sind es Rechenzentren, Halbleiter und Netzwerkbetreiber, die den rasanten Anstieg der Rechenleistung vorantreiben. Diese Unternehmen sind die treibenden Kräfte der KI-Revolution und ermöglichen im Stillen die Technologien, die die Zukunft der Weltwirtschaft bestimmen.
Für Anleger bieten KI-Infrastrukturaktien eine Möglichkeit, das Rückgrat dieser Transformation zu sichern. Anstatt volatilen Softwaretiteln hinterherzujagen oder darauf zu wetten, welche KI-App sich durchsetzen wird, können Sie direkt in die wesentliche Komponente investieren, auf die jeder Akteur angewiesen ist. Die besten Anbieter in diesem Bereich kombinieren langfristige Verträge, hohe Umstellungskosten und eine anhaltende Nachfrage mit der Skalierbarkeit, um mit der zunehmenden KI-Einführung zu wachsen. So wie
Micron Technology
Micron Technology ist ein großes Halbleiterunternehmen, das DRAM, NAND und andere Speicherprodukte herstellt, die in Rechenzentren, der Unterhaltungselektronik und der Automobilindustrie zum Einsatz kommen.
Nach einer Phase des Abschwungs im Speichermarkt verzeichnete Micron im letzten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg von 36,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke Erholung von Preisen und Nachfrage hindeutet.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens liegt nach jüngsten Profitabilitätsverbesserungen bei rund 12,3 Prozent. Micron wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 22,1 gehandelt.
Berechnet man auf Grundlage der Daten das Forward KGV, so ergibt sich eine faire Bewertung für Micron von 193,50 US-Dollar. Damit hätte die Aktie von Micron noch ein Potenzial von rud 17,5 Prozent.
Auch Barclays bewertet die Aktie positiv mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde jüngst von 140 auf 175 US-Dollar angehoben.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion