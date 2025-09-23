    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    KI-Infrastrukturaktien

    1445 Aufrufe 1445 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht Nvidia: Diese KI-Aktie hat noch großes Potenzial

    Jeder KI-Durchbruch, den wir heute erleben – von fortschrittlichen Sprachmodellen bis hin zur Bilderkennung – basiert auf einer nahezu unsichtbaren Infrastruktur. Micron könnte von dem Boom noch weiter profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Durchbrüche basieren auf unsichtbarer Infrastruktur.
    • Micron Technology verzeichnet Umsatzanstieg von 36,6%.
    • Positive Bewertung: Zielpreis für Micron bei 175 USD.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    KI-Infrastrukturaktien - Nicht Nvidia: Diese KI-Aktie hat noch großes Potenzial
    Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

    Hinter den Schlagzeilen sind es Rechenzentren, Halbleiter und Netzwerkbetreiber, die den rasanten Anstieg der Rechenleistung vorantreiben. Diese Unternehmen sind die treibenden Kräfte der KI-Revolution und ermöglichen im Stillen die Technologien, die die Zukunft der Weltwirtschaft bestimmen.

    Für Anleger bieten KI-Infrastrukturaktien eine Möglichkeit, das Rückgrat dieser Transformation zu sichern. Anstatt volatilen Softwaretiteln hinterherzujagen oder darauf zu wetten, welche KI-App sich durchsetzen wird, können Sie direkt in die wesentliche Komponente investieren, auf die jeder Akteur angewiesen ist. Die besten Anbieter in diesem Bereich kombinieren langfristige Verträge, hohe Umstellungskosten und eine anhaltende Nachfrage mit der Skalierbarkeit, um mit der zunehmenden KI-Einführung zu wachsen. So wie

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    196,49€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 12,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    168,46€
    Basispreis
    1,28
    Ask
    × 12,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Micron Technology

    Micron Technology ist ein großes Halbleiterunternehmen, das DRAM, NAND und andere Speicherprodukte herstellt, die in Rechenzentren, der Unterhaltungselektronik und der Automobilindustrie zum Einsatz kommen.

    Micron Technology

    +1,29 %
    +4,73 %
    +41,73 %
    +34,63 %
    +79,68 %
    +237,73 %
    +226,27 %
    +978,42 %
    +350,89 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020

    Nach einer Phase des Abschwungs im Speichermarkt verzeichnete Micron im letzten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg von 36,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was auf eine starke Erholung von Preisen und Nachfrage hindeutet.

    Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens liegt nach jüngsten Profitabilitätsverbesserungen bei rund 12,3 Prozent. Micron wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 22,1 gehandelt. 

    Berechnet man auf Grundlage der Daten das Forward KGV, so ergibt sich eine faire Bewertung für Micron von 193,50 US-Dollar. Damit hätte die Aktie von Micron noch ein Potenzial von rud 17,5 Prozent.

    Auch Barclays bewertet die Aktie positiv mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde jüngst von 140 auf 175 US-Dollar angehoben.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 162,54$, was einem Rückgang von -10,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Infrastrukturaktien Nicht Nvidia: Diese KI-Aktie hat noch großes Potenzial Jeder KI-Durchbruch, den wir heute erleben – von fortschrittlichen Sprachmodellen bis hin zur Bilderkennung – basiert auf einer nahezu unsichtbaren Infrastruktur.