VW Vz.-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 97 Euro

Trotz der Prognosesenkung bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 149 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 97 Euro erholen, wo sie zuletzt am 19.9.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 93 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 93 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000UM9ENP3, wurde beim Aktienkurs von 92,04 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro gehandelt.

Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 97 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+37 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,039 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,039 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX3VR83, wurde beim Aktienkurs von 92,04 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro taxiert.

Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 97 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,99 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,075 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,075 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PG3CGC7, wurde beim Aktienkurs von 92,04 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 97 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,09 Euro (+70 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.