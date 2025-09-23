Tradingchance
VW Vz.-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 97 Euro
Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 97 Euro erholen, wo sie zuletzt am 19.9.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Anfang August 2025 setzte die VW Vz.-Aktie (ISIN: DE0007664039) unterhalb von 90 Euro zu einem kräftigen Kursanstieg an, der am 9.9.25 bei 103,85 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Danach gab die Aktie leicht nach und brach nach der Gewinnwarnung vom 19.9.25 von 97,28 Euro am 22.9.25 auf bis zu 89,16 Euro ein. Im frühen Handel des 23.9.25 konnte sich die Aktie auf 92,04 Euro erholen.
Trotz der Prognosesenkung bekräftigten Experten zuletzt mit Kurszielen von bis zu 149 Euro (Warburg Research) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die VW Vz.-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 97 Euro erholen, wo sie zuletzt am 19.9.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 93 Euro
Der UBS-Call-Optionsschein auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis bei 93 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000UM9ENP3, wurde beim Aktienkurs von 92,04 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro gehandelt.
Gelingt der VW Vz.-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 97 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+37 Prozent) steigern.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 87,039 Euro
Der SG-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 87,039 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX3VR83, wurde beim Aktienkurs von 92,04 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro taxiert.
Kann sich die VW Vz.-Aktie in absehbarer Zeit auf 97 Euro erholen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,99 Euro (+83 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 86,075 Euro
Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die VW Vz.-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 86,075 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PG3CGC7, wurde beim Aktienkurs von 92,04 Euro mit 0,63 – 0,64 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der VW Vz.-Aktie auf 97 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,09 Euro (+70 Prozent) steigern.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VW Vz.-Aktien oder von Hebelprodukten auf VW Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.