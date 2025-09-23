Kurssprung bei Grenke - Oddo BHF stuft hoch - Chartsignal

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/18873/board/20250827080334-screenshot-2025-08-27-075928.png





Schauen wir uns die Zahlen für 2024 an. Bei Multitude waren 25.1% der insgesamt ausstehenden Kredite underperforming, bei Grenke "nur" 11.3%. Ist das bereits gutes oder schlechtes Risikomanagement?





Von diesen underperforming Krediten sind bei Multitude 70% bereits wertberichtigt, somit nur noch 30% im Risiko vs. 65.2% wertberichtigt bei Grenke und entsprechend noch 34.8% im Risiko. Anhand der deutlich höheren Ausfallraten bei Multitude ist es nachvollziehbar, dass der Anteil der Wertberichtigungen höher sein sollte, dafür sind sie relativ gleich (70% vs. 65.2%). Ist dies nun gutes oder schlechtes Risikomanagement?





Ich denke, beide Firmen haben relativ hohe Ausfälle und bei beiden Firmen geht es nicht primär darum, auf extrem niedrige Ausfallraten zu kommen (natürlich sind diese immer hilfreich), sondern diese Risiken entsprechend einzupreisen. Hier liegt wahrscheinlich der grösste Unterschied. Multitude vergibt teure Wucherkredite an Privatpersonen, die sonst nirgendwo einen Kredit mehr erhalten. Entsprechend sind die Ausfallraten (und auch die regulatorischen Risiken). Grenke macht B2B-Leasing in einem kompetitiven Umfeld und kann nur punkten durch effizientere Abwicklung und gewisse Skaleneffekte aufgrund seiner Grösse und des Netzwerks. Dazu die Unterschiede zwischen beiden Firmen bzgl. Länderallokation, B2B vs. B2C, Diversifizierung, Konsumgüter vs. Investitionsgüter, Besitzrechte, Refinanzierung etc. - aus meiner Sicht sind beide Firmen nicht direkt vergleichbar und nur weil Multitude aktuell besser guided und unter dem Strich bessere Zahlen liefert, bedeutet das nicht, dass die Risiken bei Multitude geringer wären. Zumal die Aktie in den letzten 1-2 Jahren bereits gut gelaufen ist.