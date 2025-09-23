AKTIE IM FOKUS
Kurssprung bei Grenke - Oddo BHF stuft hoch - Chartsignal
- Grenke-Aktien steigen um 7,2 % auf 17,96 Euro.
- Hochstufung durch Oddo BHF als Hauptgrund identifiziert.
- Analyst sieht Wendepunkt für operatives Abschneiden.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Grenke liefern am Dienstag mit einem Kurssprung ein weiteres positives Chartsignal. Eine Hochstufung durch die Investmentbank Oddo BHF galt als Antreiber dafür, dass der Kurs am Vormittag um 7,2 Prozent auf 17,96 Euro stieg. Dies beförderte die Aktie erstmals seit Ende August wieder über die 50-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurz- bis mittelfristigen Trend ist. Am Vortag hatten die Aktien mit einem deutlichen Kursplus schon ihre 21-Tage-Linie überschritten.
Eine höhere Effizienz des Leasinganbieters dürfte ab 2026 die Gewinndynamik ankurbeln, lautete das erste zentrale Argument des Oddo-Analysten Roland Pfänder für eine von ihm ausgesprochene "Outperform"-Empfehlung. Er sieht das Unternehmen an einem Wendepunkt zu einem wieder besseren operativen Abschneiden im kommenden Jahr. Finanziell stehe Grenke auf soliden Beinen und kostenseitig glaubt er an eine Verbesserung. Außerdem sollte sich Pfänder zufolge eine wieder steigende Nettozinsmarge unter dem Strich stützend auswirken./tih/jha/
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,15 % und einem Kurs von 17,98 auf Tradegate (23. September 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +6,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,42 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 832,27 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +16,15 %/+65,93 % bedeutet.
Manchmal wird in den Quartalberichten von gesamten Leasingvolumen geschrieben. Der liegt ca. 10 Mrd €. Ein anderes Mal wird in einem anderen Quartalsbericht von gesamten Leasingforderungen geschrieben. Die liegen etwa bei 6,7 Mrd. €. Es wird nach belieben zwischen die beiden Zahlen gewechselt, je nach dem welcher Wert ein höheres Wachstum sugeriert.
Die Aktie ist deutlich unterbewertet. Buchwert übersteigt deutlich den Preis.Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25290/board/20250903104526-screenshot-2025-09-03-104516.jpg