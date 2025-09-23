Bullen schon wieder Gewehr bei Fuß

Bis Anfang August lief die NVIDIA-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden und markierte um 184,48 US-Dollar ihr vorläufiges Rekordniveau. Dabei stoppte der Wert exakt am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement und somit dem einstigen Projektionsziel. Nach temporären Abschlägen zurück auf 164,07 US-Dollar sowie den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts kam im gestrigen Handel wieder ordentlich Dynamik auf, sodass die Rekordhochs erneut auf dem Prüfstand stehen. Ein Durchbruch darüber dürfte ein neuerliches Folgekaufsignal aktivieren. Derzeit wird der Konzern mit rund 4,5 Billionen Dollar bewertet, nachdem NVIDIA eine 100-Milliarden-Investition in OpenAI angekündigt hatte.

Kaum ein Lebensbereich scheint an der Künstlichen Intelligenz herumzukommen und ist weiterhin Treiber des US-Technologiesektors. Aus technischer Sicht würde sich für das Wertpapier von NVIDIA oberhalb von 185,00 US-Dollar auf Tagesbasis ein Folgekaufsignal mit Kurspotenzial auf 193,84 und darüber sogar in den Bereich von 219,16 US-Dollar ergeben und könnte für ein kurzfristiges Long-Investment herangezogen werden. Langfristig orientierte Anleger nehmen dagegen einige Anpassungen an ihrem Stopp-Management vor. Kommt es dagegen zu größeren Verwerfungen und NVIDIA fällt nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs unter 164,50 US-Dollar zurück, müssten Abschläge auf die Vorgängerhochs bei 152,89 US-Dollar und darunter den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 164,34 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Aus den aktuell vorliegenden Kursmustern kann ein solches Szenario jedoch nicht abgeleitet werden.

NVIDIA Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald NVIDIA auf der Oberseite die Marke von 185,00 US-Dollar auf Tagesbasis durchbricht, werden weitere Kursgewinne auf 193,84 und darüber sogar 219,16 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würden sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Dies kann beispielsweise über das mit einem Hebel von 15,0 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM46XR geschehen und würde eine Gesamtrenditechance von 285 Prozent einbringen. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 1,90 und 4,06 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 173,25 US-Dollar gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,15 Euroergeben. Der Anlagehorizont dürfte bei der vorliegenden Dynamik nur wenige Tage bis Wochen betragen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM46XR Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,03 - 1,04 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 170,9139 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 170,9139 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 183,61 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,06 Euro Hebel: 15,0 Kurschance: + 285 Prozent Börse Frankfurt

