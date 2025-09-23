    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care

    Börsen Start Update

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 23.09. - FTSE Athex 20 stark +2,63 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 23.09. - FTSE Athex 20 stark +2,63 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 23.628,89 PKT und steigt um +0,18 %.
    Top-Werte: Fresenius Medical Care +1,77 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,62 %
    Flop-Werte: Commerzbank -2,35 %, Rheinmetall -1,38 %, Deutsche Telekom -0,87 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.341,61 PKT und steigt um +0,27 %.
    Top-Werte: TUI +3,08 %, AIXTRON +2,78 %, Nordex +2,33 %
    Flop-Werte: Delivery Hero -2,33 %, Sartorius Vz. -1,55 %, HelloFresh -1,15 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.082,73€
    Basispreis
    16,13
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.220,25€
    Basispreis
    15,44
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.646,15 PKT und steigt um +0,35 %.
    Top-Werte: AIXTRON +2,78 %, PNE +2,73 %, SUESS MicroTec +2,70 %
    Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,55 %, Eckert & Ziegler -1,15 %, United Internet -0,91 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.459,47 PKT und steigt um +0,15 %.
    Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +3,11 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,62 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -1,38 %, UniCredit -1,12 %, Intesa Sanpaolo -0,98 %

    Der ATX steht bei 4.636,73 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
    Top-Werte: Lenzing +1,93 %, Immofinanz +1,77 %, Wienerberger +1,46 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,03 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,76 %, STRABAG -0,44 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.126,07 PKT und fällt um -0,16 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,35 %, ABB +1,20 %, Geberit +1,01 %
    Flop-Werte: Roche Holding -1,60 %, UBS Group -0,93 %, Novartis -0,90 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.880,73 PKT und steigt um +0,48 %.
    Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +3,11 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,01 %, STMicroelectronics +1,72 %
    Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,67 %, Airbus -0,66 %, Renault -0,61 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.669,31 PKT und steigt um +0,56 %.
    Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,64 %, Volvo Registered (B) +1,72 %, Skanska (B) +1,56 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -0,66 %, Essity Registered (B) -0,11 %, Telia Company -0,09 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.080,00 PKT und steigt um +2,63 %.
    Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,87 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,79 %, Public Power +1,06 %
    Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Piraeus Port Authority -1,09 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,35 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 23.09. - FTSE Athex 20 stark +2,63 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.