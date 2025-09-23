Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 23.09. - FTSE Athex 20 stark +2,63 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 23.628,89 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: Fresenius Medical Care +1,77 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,62 %
Flop-Werte: Commerzbank -2,35 %, Rheinmetall -1,38 %, Deutsche Telekom -0,87 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.341,61 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: TUI +3,08 %, AIXTRON +2,78 %, Nordex +2,33 %
Flop-Werte: Delivery Hero -2,33 %, Sartorius Vz. -1,55 %, HelloFresh -1,15 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.646,15 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: AIXTRON +2,78 %, PNE +2,73 %, SUESS MicroTec +2,70 %
Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,55 %, Eckert & Ziegler -1,15 %, United Internet -0,91 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.459,47 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +3,11 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,62 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,38 %, UniCredit -1,12 %, Intesa Sanpaolo -0,98 %
Der ATX steht bei 4.636,73 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
Top-Werte: Lenzing +1,93 %, Immofinanz +1,77 %, Wienerberger +1,46 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,03 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,76 %, STRABAG -0,44 %
Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.126,07 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,35 %, ABB +1,20 %, Geberit +1,01 %
Flop-Werte: Roche Holding -1,60 %, UBS Group -0,93 %, Novartis -0,90 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.880,73 PKT und steigt um +0,48 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +3,11 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,01 %, STMicroelectronics +1,72 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,67 %, Airbus -0,66 %, Renault -0,61 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.669,31 PKT und steigt um +0,56 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,64 %, Volvo Registered (B) +1,72 %, Skanska (B) +1,56 %
Flop-Werte: AstraZeneca -0,66 %, Essity Registered (B) -0,11 %, Telia Company -0,09 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.080,00 PKT und steigt um +2,63 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,87 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,79 %, Public Power +1,06 %
Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Piraeus Port Authority -1,09 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.