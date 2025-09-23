Börsenstart Europa - 23.09. - FTSE Athex 20 stark +2,63 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:56) bei 30.341,61 PKT und steigt um +0,27 %. Top-Werte: TUI +3,08 %, AIXTRON +2,78 %, Nordex +2,33 % Flop-Werte: Delivery Hero -2,33 %, Sartorius Vz. -1,55 %, HelloFresh -1,15 %

Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 23.628,89 PKT und steigt um +0,18 %. Top-Werte: Fresenius Medical Care +1,77 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,62 % Flop-Werte: Commerzbank -2,35 %, Rheinmetall -1,38 %, Deutsche Telekom -0,87 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.646,15 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,78 %, PNE +2,73 %, SUESS MicroTec +2,70 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -1,55 %, Eckert & Ziegler -1,15 %, United Internet -0,91 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.459,47 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +3,11 %, Infineon Technologies +1,72 %, Siemens Energy +1,62 %

Flop-Werte: Rheinmetall -1,38 %, UniCredit -1,12 %, Intesa Sanpaolo -0,98 %

Der ATX steht bei 4.636,73 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.

Top-Werte: Lenzing +1,93 %, Immofinanz +1,77 %, Wienerberger +1,46 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,03 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,76 %, STRABAG -0,44 %

Der SMI steht aktuell (09:59:56) bei 12.126,07 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,35 %, ABB +1,20 %, Geberit +1,01 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,60 %, UBS Group -0,93 %, Novartis -0,90 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.880,73 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +3,11 %, Edenred Bearer and /or registered shares +2,01 %, STMicroelectronics +1,72 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -0,67 %, Airbus -0,66 %, Renault -0,61 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.669,31 PKT und steigt um +0,56 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +2,64 %, Volvo Registered (B) +1,72 %, Skanska (B) +1,56 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,66 %, Essity Registered (B) -0,11 %, Telia Company -0,09 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.080,00 PKT und steigt um +2,63 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,87 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,79 %, Public Power +1,06 %

Flop-Werte: Viohalco -1,32 %, Piraeus Port Authority -1,09 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,35 %