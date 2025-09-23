Betriebsarztservice wird Designpartner der französischen Vorzeigeplattform Padoa
Digitalisierungsschub für den deutschen Arbeitsschutz (FOTO)
Berlin (ots) - Hybride Betreuung und Arbeitsschutz 4.0, neu gedacht: Mit dem
Markteintritt von Padoa treibt Betriebsarztservice die Digitalisierung im
deutschen Arbeitsmarkt maßgeblich voran.
Der bundesweit tätige Arbeitsschutzdienstleister Betriebsarztservice bindet als
erstes Unternehmen die Plattformlösung Padoa in sein hybrides Betreuungsmodell
ein und positioniert sich als digitaler Vorreiter im deutschen Arbeitsschutz.
Die strategische Designpartnerschaft mit dem französischen
Health-Tech-Unternehmen markiert einen Wendepunkt in der Digitalisierung im
Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Markteintritt von Padoa treibt Betriebsarztservice die Digitalisierung im
deutschen Arbeitsmarkt maßgeblich voran.
Der bundesweit tätige Arbeitsschutzdienstleister Betriebsarztservice bindet als
erstes Unternehmen die Plattformlösung Padoa in sein hybrides Betreuungsmodell
ein und positioniert sich als digitaler Vorreiter im deutschen Arbeitsschutz.
Die strategische Designpartnerschaft mit dem französischen
Health-Tech-Unternehmen markiert einen Wendepunkt in der Digitalisierung im
Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Die Partnerschaft wurde im Juli 2025 offiziell besiegelt und markiert einen
Meilenstein für beide Unternehmen. Während Padoa seinen Eintritt in den
deutschen Markt vollzieht, erhält Betriebsarztservice die Chance, die Plattform
maßgeblich weiterzuentwickeln und sie anhand seiner operativen Erfahrung gezielt
an die Anforderungen des deutschen Marktes anzupassen.
"Gemeinsam mit Padoa heben wir Arbeitsschutz deutschlandweit auf ein neues
digitales Level. Zeitgemäß, innovativ und nutzerorientiert. Als Designpartner
tragen wir nicht nur zur Entwicklung der Plattform für den deutschen Markt bei,
sondern setzen zugleich Maßstäbe für die zukünftigen Standards der Branche.
Unter Berücksichtigung diverser Faktoren, wie dem zunehmenden Fachkräftemangel
versus der steigenden Nachfrage nach Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit in den
Unternehmen, werden wir zukünftig noch besser in der Lage sein diesen
Anforderungen gerecht zu werden. Umso mehr freut es uns, dass Maike Laska von
Padoa Deutschland uns als optimalen Designpartner ausgewählt hat. Für
Betriebsarztservice eröffnet sich dadurch eine weitere Opportunität, an unserer
Digitalisierungsstrategie zu arbeiten und diese entsprechend weiter
voranzubringen." Sagt Christoph Tismer - Geschäftsführer der Betriebsarztservice
Holding GmbH.
Die SaaS-Lösung Padoa ist in Frankreich bereits erfolgreich etabliert. Sie
verknüpft sämtliche relevanten Komponenten des betrieblichen Gesundheits- und
Arbeitsschutzes in einem System. Angefangen bei der Verwaltung, Dokumentation,
Planung bis hin zur Rechnungsstellung. Ein effizientes Managementsystem, das
alle europäischen Datenschutzanforderungen erfüllt und höchste
Sicherheitsstandards beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten gewährleistet.
Durch die frühe Integration verschafft sich Betriebsarztservice einen klaren
First-Mover-Vorteil und wird so zur Brücke zwischen technischer Lösung und
konkretem Bedarf im deutschen Arbeitsschutz.
"Deutschland ist ein strategisch wichtiger Markt für Padoa. Mit
Betriebsarztservice haben wir einen Designpartner gefunden, der sowohl visionär
Meilenstein für beide Unternehmen. Während Padoa seinen Eintritt in den
deutschen Markt vollzieht, erhält Betriebsarztservice die Chance, die Plattform
maßgeblich weiterzuentwickeln und sie anhand seiner operativen Erfahrung gezielt
an die Anforderungen des deutschen Marktes anzupassen.
"Gemeinsam mit Padoa heben wir Arbeitsschutz deutschlandweit auf ein neues
digitales Level. Zeitgemäß, innovativ und nutzerorientiert. Als Designpartner
tragen wir nicht nur zur Entwicklung der Plattform für den deutschen Markt bei,
sondern setzen zugleich Maßstäbe für die zukünftigen Standards der Branche.
Unter Berücksichtigung diverser Faktoren, wie dem zunehmenden Fachkräftemangel
versus der steigenden Nachfrage nach Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit in den
Unternehmen, werden wir zukünftig noch besser in der Lage sein diesen
Anforderungen gerecht zu werden. Umso mehr freut es uns, dass Maike Laska von
Padoa Deutschland uns als optimalen Designpartner ausgewählt hat. Für
Betriebsarztservice eröffnet sich dadurch eine weitere Opportunität, an unserer
Digitalisierungsstrategie zu arbeiten und diese entsprechend weiter
voranzubringen." Sagt Christoph Tismer - Geschäftsführer der Betriebsarztservice
Holding GmbH.
Die SaaS-Lösung Padoa ist in Frankreich bereits erfolgreich etabliert. Sie
verknüpft sämtliche relevanten Komponenten des betrieblichen Gesundheits- und
Arbeitsschutzes in einem System. Angefangen bei der Verwaltung, Dokumentation,
Planung bis hin zur Rechnungsstellung. Ein effizientes Managementsystem, das
alle europäischen Datenschutzanforderungen erfüllt und höchste
Sicherheitsstandards beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten gewährleistet.
Durch die frühe Integration verschafft sich Betriebsarztservice einen klaren
First-Mover-Vorteil und wird so zur Brücke zwischen technischer Lösung und
konkretem Bedarf im deutschen Arbeitsschutz.
"Deutschland ist ein strategisch wichtiger Markt für Padoa. Mit
Betriebsarztservice haben wir einen Designpartner gefunden, der sowohl visionär
Autor folgen