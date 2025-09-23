Digitalisierungsschub für den deutschen Arbeitsschutz (FOTO)

Berlin (ots) - Hybride Betreuung und Arbeitsschutz 4.0, neu gedacht: Mit dem

Markteintritt von Padoa treibt Betriebsarztservice die Digitalisierung im

deutschen Arbeitsmarkt maßgeblich voran.



Der bundesweit tätige Arbeitsschutzdienstleister Betriebsarztservice bindet als

erstes Unternehmen die Plattformlösung Padoa in sein hybrides Betreuungsmodell

ein und positioniert sich als digitaler Vorreiter im deutschen Arbeitsschutz.

Die strategische Designpartnerschaft mit dem französischen

Health-Tech-Unternehmen markiert einen Wendepunkt in der Digitalisierung im

Arbeits- und Gesundheitsschutz.





Die Partnerschaft wurde im Juli 2025 offiziell besiegelt und markiert einenMeilenstein für beide Unternehmen. Während Padoa seinen Eintritt in dendeutschen Markt vollzieht, erhält Betriebsarztservice die Chance, die Plattformmaßgeblich weiterzuentwickeln und sie anhand seiner operativen Erfahrung gezieltan die Anforderungen des deutschen Marktes anzupassen."Gemeinsam mit Padoa heben wir Arbeitsschutz deutschlandweit auf ein neuesdigitales Level. Zeitgemäß, innovativ und nutzerorientiert. Als Designpartnertragen wir nicht nur zur Entwicklung der Plattform für den deutschen Markt bei,sondern setzen zugleich Maßstäbe für die zukünftigen Standards der Branche.Unter Berücksichtigung diverser Faktoren, wie dem zunehmenden Fachkräftemangelversus der steigenden Nachfrage nach Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit in denUnternehmen, werden wir zukünftig noch besser in der Lage sein diesenAnforderungen gerecht zu werden. Umso mehr freut es uns, dass Maike Laska vonPadoa Deutschland uns als optimalen Designpartner ausgewählt hat. FürBetriebsarztservice eröffnet sich dadurch eine weitere Opportunität, an unsererDigitalisierungsstrategie zu arbeiten und diese entsprechend weitervoranzubringen." Sagt Christoph Tismer - Geschäftsführer der BetriebsarztserviceHolding GmbH.Die SaaS-Lösung Padoa ist in Frankreich bereits erfolgreich etabliert. Sieverknüpft sämtliche relevanten Komponenten des betrieblichen Gesundheits- undArbeitsschutzes in einem System. Angefangen bei der Verwaltung, Dokumentation,Planung bis hin zur Rechnungsstellung. Ein effizientes Managementsystem, dasalle europäischen Datenschutzanforderungen erfüllt und höchsteSicherheitsstandards beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten gewährleistet.Durch die frühe Integration verschafft sich Betriebsarztservice einen klarenFirst-Mover-Vorteil und wird so zur Brücke zwischen technischer Lösung undkonkretem Bedarf im deutschen Arbeitsschutz."Deutschland ist ein strategisch wichtiger Markt für Padoa. MitBetriebsarztservice haben wir einen Designpartner gefunden, der sowohl visionär