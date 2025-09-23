    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Digitalisierungsschub für den deutschen Arbeitsschutz (FOTO)

    Berlin (ots) - Hybride Betreuung und Arbeitsschutz 4.0, neu gedacht: Mit dem
    Markteintritt von Padoa treibt Betriebsarztservice die Digitalisierung im
    deutschen Arbeitsmarkt maßgeblich voran.

    Der bundesweit tätige Arbeitsschutzdienstleister Betriebsarztservice bindet als
    erstes Unternehmen die Plattformlösung Padoa in sein hybrides Betreuungsmodell
    ein und positioniert sich als digitaler Vorreiter im deutschen Arbeitsschutz.
    Die strategische Designpartnerschaft mit dem französischen
    Health-Tech-Unternehmen markiert einen Wendepunkt in der Digitalisierung im
    Arbeits- und Gesundheitsschutz.

    Die Partnerschaft wurde im Juli 2025 offiziell besiegelt und markiert einen
    Meilenstein für beide Unternehmen. Während Padoa seinen Eintritt in den
    deutschen Markt vollzieht, erhält Betriebsarztservice die Chance, die Plattform
    maßgeblich weiterzuentwickeln und sie anhand seiner operativen Erfahrung gezielt
    an die Anforderungen des deutschen Marktes anzupassen.

    "Gemeinsam mit Padoa heben wir Arbeitsschutz deutschlandweit auf ein neues
    digitales Level. Zeitgemäß, innovativ und nutzerorientiert. Als Designpartner
    tragen wir nicht nur zur Entwicklung der Plattform für den deutschen Markt bei,
    sondern setzen zugleich Maßstäbe für die zukünftigen Standards der Branche.
    Unter Berücksichtigung diverser Faktoren, wie dem zunehmenden Fachkräftemangel
    versus der steigenden Nachfrage nach Arbeitsmedizin & Arbeitssicherheit in den
    Unternehmen, werden wir zukünftig noch besser in der Lage sein diesen
    Anforderungen gerecht zu werden. Umso mehr freut es uns, dass Maike Laska von
    Padoa Deutschland uns als optimalen Designpartner ausgewählt hat. Für
    Betriebsarztservice eröffnet sich dadurch eine weitere Opportunität, an unserer
    Digitalisierungsstrategie zu arbeiten und diese entsprechend weiter
    voranzubringen." Sagt Christoph Tismer - Geschäftsführer der Betriebsarztservice
    Holding GmbH.

    Die SaaS-Lösung Padoa ist in Frankreich bereits erfolgreich etabliert. Sie
    verknüpft sämtliche relevanten Komponenten des betrieblichen Gesundheits- und
    Arbeitsschutzes in einem System. Angefangen bei der Verwaltung, Dokumentation,
    Planung bis hin zur Rechnungsstellung. Ein effizientes Managementsystem, das
    alle europäischen Datenschutzanforderungen erfüllt und höchste
    Sicherheitsstandards beim Umgang mit sensiblen Gesundheitsdaten gewährleistet.

    Durch die frühe Integration verschafft sich Betriebsarztservice einen klaren
    First-Mover-Vorteil und wird so zur Brücke zwischen technischer Lösung und
    konkretem Bedarf im deutschen Arbeitsschutz.

    "Deutschland ist ein strategisch wichtiger Markt für Padoa. Mit
    Betriebsarztservice haben wir einen Designpartner gefunden, der sowohl visionär
