    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Straßenverkehrsunfälle im Juli 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat

    WIESBADEN (ots) - Im Juli 2025 sind in Deutschland rund 36 700 Menschen bei
    Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie
    im Vorjahresmonat (36 600 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten sank um 7 auf
    281 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im Juli 2025 rund 219 000
    Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 700 mehr als im Vorjahresmonat.

    Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 erfasste die Polizei rund 1,4 Millionen
    Straßenverkehrsunfälle, das waren rund 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
    Darunter waren 169 000 Unfälle mit Personenschaden (+1 % oder +1 400 Unfälle).
    Dabei kamen 1 593 Menschen ums Leben. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im
    Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Personen oder 1 % gestiegen. Die Zahl der
    Verletzten blieb mit 211 000 nahezu unverändert.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer
    bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der
    Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Straßenverkehrsunfälle
    Telefon: +49 611 75 4852
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6123135
    OTS: Statistisches Bundesamt



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Straßenverkehrsunfälle im Juli 2025 Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat Im Juli 2025 sind in Deutschland rund 36 700 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (36 600 Verletzte). …