Straßenverkehrsunfälle im Juli 2025
Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat
WIESBADEN (ots) - Im Juli 2025 sind in Deutschland rund 36 700 Menschen bei
Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie
im Vorjahresmonat (36 600 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten sank um 7 auf
281 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im Juli 2025 rund 219 000
Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 700 mehr als im Vorjahresmonat.
Im Zeitraum Januar bis Juli 2025 erfasste die Polizei rund 1,4 Millionen
Straßenverkehrsunfälle, das waren rund 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
Darunter waren 169 000 Unfälle mit Personenschaden (+1 % oder +1 400 Unfälle).
Dabei kamen 1 593 Menschen ums Leben. Damit ist die Zahl der Verkehrstoten im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Personen oder 1 % gestiegen. Die Zahl der
Verletzten blieb mit 211 000 nahezu unverändert.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer
bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der
Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
