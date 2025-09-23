Lautzenhausen ist mit einem Altersdurchschnitt von 33,7 Jahren die jüngste Gemeinde Deutschlands

WIESBADEN (ots) - Lautzenhausen im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz war

im Jahr 2024 die jüngste Gemeinde Deutschlands. Das Durchschnittsalter der 1 122

Einwohnerinnen und Einwohner lag bei 33,7 Jahren, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Die älteste Gemeinde Deutschlands lag 2024 ebenfalls in

Rheinland-Pfalz und ist nur knapp eineinhalb Autostunden von der jüngsten

Gemeinde entfernt: In Welschenbach im Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz

lag das Durchschnittsalter der 48 Einwohnerinnen und Einwohner bei 63,0 Jahren.



Hamburg war 2024 jüngstes Bundesland





Auf Ebene der Bundesländer haben die Stadtstaaten regelmäßig die jüngste

Bevölkerung. Das jüngste Bundesland war im Jahr 2024 Hamburg mit einem

Durchschnittsalter von 42,2 Jahren, gefolgt von Berlin (42,8 Jahre) und Bremen

(43,1 Jahre). Baden-Württemberg war mit 44,0 Jahren das jüngste Flächenland.

Sachsen-Anhalt war mit durchschnittlich 48,3 Jahren das älteste Bundesland,

gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (48,1 Jahre) und Thüringen (47,9 Jahre). Das

Durchschnittsalter aller Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands lag im Jahr

2024 bei 44,9 Jahren.



Das Verhältnis zwischen Älteren und Jüngeren war entsprechend in Hamburg am

niedrigsten und in Sachsen-Anhalt am höchsten: Auf 100 Hamburgerinnen und

Hamburger im Alter von 20 bis 64 Jahren kamen 28,6 Personen, die 65 Jahre oder

älter waren. In Sachsen-Anhalt betrug dieser als Altenquotient bezeichnete Wert

51,9. In Deutschland kamen 2024 auf 100 Personen im Erwerbsalter von 20 bis 64

Jahren durchschnittlich 38,8 Personen im Alter von 65 Jahren oder älter.



