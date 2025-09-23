Schweden führt landesweites Frequentis UAS-Verkehrsmanagementsystem ein
Wien (IRW-Press/23.09.2025) -
* Frequentis und die schwedische Flugsicherung LFV werden ein landesweites UAS-Verkehrsmanagementsystem (UTM) gemäß der schwedischen UTM- und U-Space-Roadmap implementieren
* Das digitale UTM-System positioniert Schweden an der Spitze der europäischen Drohnenintegration zur sicheren Verwaltung der zunehmenden Aktivitäten im Luftraum
* Das spezialisierte UTM-System erhöht die Sicherheit für Behörden sowie für öffentliche, kommerzielle und private UAS-Betreiber:innen
Frequentis wurde von LFV (Luftfartsverket), der schwedischen Flugsicherung, mit der Lieferung des ersten landesweiten Verkehrsmanagementsystems für Drohnen (UAS) in Schweden beauftragt. Die neue Plattform ermöglicht sichere und skalierbare Drohnenoperationen im gesamten schwedischen Luftraum und unterstützt sowohl aktuelle Anforderungen als auch zukünftiges Wachstum. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung der Systemsoftware, Implementierungsleistungen und langfristigen Support und bildet die Grundlage für die Verwaltung der zunehmenden Drohnenaktivitäten des Landes gemäß der europäischen U-Space-Verordnung EU 2021/664 für den unteren Luftraum.
Die neue digitale Plattform wird LFV und nationalen Behörden wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Drohnenoperationen in niedriger Höhe (typischerweise unter 150 Metern) sicher und effizient zu überwachen. Durch die Verbesserung der Situationswahrnehmung und Koordination können sowohl öffentliche als auch private Drohnennutzer:innen kontrolliert und zuverlässig in den Luftraum integriert werden.
Sicherer Himmel und neue Chancen
"Da der Einsatz von Drohnen rasant zunimmt, benötigen wir eine Infrastruktur und Services, die sowohl unseren Himmel schützen als auch neue Möglichkeiten eröffnen. Diese landesweite Plattform von Frequentis wird uns die Technologien zur Verfügung stellen, um den unteren Luftraum gemäß nationalen und europäischen Anforderungen in verschiedenen Luftraumtypen, einschließlich zukünftiger U-Space-Gebiete, zu verwalten. Sie ermöglicht es Schweden, Notfallmaßnahmen, staatliche Operationen, kommerzielle Einsätze und die Freizeitnutzung von Drohnen zu unterstützen. Die UTM-Services fördern Innovation und Expansion für alle Drohnennutzer:innen in Schweden. Gleichzeitig erleichtern sie die weitere Integration von unbemanntem und bemanntem Verkehr, die im schwedischen Luftraum koexistieren, und gewährleisten dabei das höchste Maß an Flugsicherheit", sagt Roger Li, UTM-Manager bei LFV.