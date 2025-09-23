BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung des Billigfliegers Jet2 gut ankommen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 8,186EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.





