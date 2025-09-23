    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung von Jet2 gut ankommen./rob/ag/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 8,192EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.




