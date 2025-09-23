    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Signale für das Wintergeschäft seien durch die Bank ermutigend, schrieb Karan Puri am Dienstag nach den letzten Kommentaren des Tourismuskonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 8,192EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Karan Puri
    Analysiertes Unternehmen: TUI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 13
    Kursziel alt: 13
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
