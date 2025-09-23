JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Signale für das Wintergeschäft seien durch die Bank ermutigend, schrieb Karan Puri am Dienstag nach den letzten Kommentaren des Tourismuskonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 8,192EUR auf Tradegate (23. September 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
